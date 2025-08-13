“Cortala Milei, te descubrieron”: Kicillof alertó por otra fake news en redes sociales

Luego de la falsa noticia difundida por funcionarios y trolls libertarios horas atrás, en la que un video alterado hacía decir a Axel Kicillof que no tenía propuestas para los bonaerenses, el Gobernador salió al cruce de otra fake news.

Se trata de una noticia publicada, entre otros, por el portal libertario La Derecha Diario, que aseguró: “Se viene el mayor fraude de la historia. Sin avisarle a nadie, la Justicia bonaerense controlada por Kicillof cambió el 80% de los lugares de votación para las elecciones del 7 de septiembre.

Minutos después, el mandatario provincial salió al cruce de la misma y señaló: “Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar las elecciones mintiendo y haciendo trampa”.

“Aclaro: el cambio en los lugares de votación NO fue decidido por el Gobierno provincial.

Fue una decisión, que cuestionamos, de la Justicia Federal. Curiosamente, en medio de las mentiras que incluye este video se coló involuntariamente una verdad: ¡el 7 de septiembre hay que ir a votar”!

En tal sentido, Kicillof explicó que “el 7 de septiembre los bonaerense se van a encontrar en el cuarto oscuro con una boleta muy “oscura”, de color violeta, que ataca a jubilados y discapacitados, a la universidad y a la industria, una boleta con candidatos impresentables que no conocen ni recorren la Provincia, una boleta del presidente que se la pasa en Estados Unidos pero abandona a Bahía Blanca y a cada ciudad de la Provincia”.

“Pero habrá también una boleta para frenar a Milei, una boleta con los colores de la patria que esta gente desprecia: #FuerzaPatria”, completó.

Finalmente se preguntó: “Qué es esa foto mía adulterada que pusieron? ¿Qué mente perversa se la pasa haciendo estas cosas? ¿Con qué recursos lo hacen? Cortala Milei, ya te descubrieron todos: sos un estafador. Dediquen el tiempo y los recursos a reparar el daño que están haciéndole al país y a la gente”.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info