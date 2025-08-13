La Provincia mejoró la oferta y los gremios dieron el sí

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Luego del encuentro frustrado del pasado viernes, el gobierno bonaerense convocó nuevamente a los gremios para retomar las negociaciones paritarias. Estatales y docentes se vieron las caras con los representantes de los ministerios de Trabajo y Economía, luego de que los sindicatos que los representan rechazaran el primer ofrecimiento tras considerarlo «insuficiente».

La propuesta inicial del Ejecutivo, presentada el viernes pasado, contemplaba un incremento del 1,6% en agosto y otro 1,6% en octubre, pero no terminó de convencer a los trabajadores y reclamaron una nueva oferta de manera urgente y la negociación quedó en cuarto intermedio.

Los gremios reclamaron sumar un tercer aumento en septiembre y alcanzar un porcentaje que supere el 2% mensual. Durante la jornada, la propuesta del Ejecutivo bonaerense fue superadora para sostener el buen vínculo entre la provincia y los gremios.

En primer término, la Provincia recibió a los gremios docentes para retomar las negociaciones. Según indicaron desde el Ejecutivo bonaerense, la nueva oferta presentada por los funcionarios es de un 5% en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, sobre la base de los haberes vigentes al mes de julio.

Desde la Provincia deslizaron que «la propuesta incluye el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre».

«El Gobierno de la Provincia ha priorizado el diálogo con las y los representantes gremiales desde el primer día de la gestión del Gobernador Axel Kicillof y así lo seguirá haciendo», aseguraron desde el gobierno de Kicillof.

Si bien falta mucho camino por recorrer en las negociaciones paritarias, un gremio docente ya activó el estado de alerta al rechazar el aumento salarial propuesto por el gobierno bonaerense durante la última convocatoria a discutir paritarias.

En el marco de las negociaciones por la ley 10.430, el pasado viernes se produjo el primer encuentro entre los representantes del gobierno de Axel Kicillof y los gremio docentes y estatales. La primera oferta de los funcionarios fue un aumento del 3.2% en dos tramos, la cual no fue aceptada por las bases de trabajadores.

En las últimas horas, un gremio de docentes se declaró en estado de alerta. Se trata de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) alzó la voz para no avalar la propuesta salarial de la Provincia y alertó por un posible cese de actividades.

“Que las autoridades se aboquen a mejorar el salario docente antes de invertir tantas horas a la campaña política”, sostuvo el gremio docente encendiendo las alarmas por un posible paro, como ya ocurrió semanas atrás en suelo bonaerense, lo que se trató del primer paro docente de la gestión Kicillof.

Al igual que los docentes, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también fueron contundentes en rechazar el aumento en dos tramos. Luego de las primeras charlas el pasado viernes, la negociación paritaria pasó a un cuarto intermedio, tras el cual los gremios esperan una nueva oferta en carácter de “urgente”.

La propuesta de la Provincia, equivalente a la que se ofreció a los otros gremios estatales, era de un aumento salarial del 1,6% para el mes de agosto y otro tanto para el de octubre.

Ayer por la tarde, UPCN, adelantó su aceptación a la propuesta realizada hoy por el Gobierno provincial.

Por su parte, el Consejo Directivo Provincial de ATE aprobó por absoluta mayoría la propuesta salarial del ejecutivo provincial.

Tras varias propuestas que fueron declaradas como insuficientes, el gobierno ofertó un incremento del 5% (2,5% para agosto y 2,5% para octubre) que fue aprobado por algunos sindicatos mientras que ATE, previamente, lo someterá a deliberación. La suba acumulada será del 25,9% desde el inicio del año y el porcentaje ofertado se calculará sobre la base de los haberes de julio.

Otros de los puntos conveniados fueron los pases a planta permanente de los temporarios que ingresaron hasta el 31 de diciembre de 2023; el 7,5% de aumento sobre los viáticos; regularización de los cargos temporarios de educación encuadrados en el artículo 13; pases de becas de capacitación a becas de contingencia de salud con fecha 1 de noviembre; y mesa técnica de carrera administrativa, educación (auxiliares), mantenimiento y producción y lotería.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

Me gusta esto: Me gusta Cargando...