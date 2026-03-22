Convocatoria abierta – Concurso de Asadores en Roque Pérez

En el marco de la 2° Fiesta de la Carne de Cerdo, el Municipio de Roque Pérez invita a la comunidad a participar del Concurso de Asadores de Pecho y Manta, una propuesta que busca poner en valor las tradiciones gastronómicas locales.
El evento se llevará a cabo el día 12 de abril de 2026 en el parque del Ferrocarril de Roque Pérez.
La modalidad del concurso establece que los equipos deberán estar conformados por dos asadores, quienes dispondrán de un tiempo máximo de tres horas para la cocción.
El jurado evaluará distintos aspectos de cada preparación, entre ellos el punto de cocción, el sabor, la presentación y la técnica de asado.
La inscripción es previa y obligatoria, y puede realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/3guHDRCnxgnmRB6eA
Desde el Municipio se invita a vecinos y vecinas a sumarse a esta propuesta que forma parte de una celebración que destaca la identidad local y promueve la participación comunitaria.-
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