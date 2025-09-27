Confirmaron de qué se trata la chatarra espacial encontrada en un campo de Chaco

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La chatarra espacial encontrada en un campo en la provincia de Chaco es una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial, confirmaron fuentes policiales.

El extraño objeto cilíndrico metálico fue encontrado este jueves por la tarde por Ramón Ricardo González, dueño de hectáreas privadas de Campo Rossi, ubicado en la zona de Puerto Tirol, y desde aquel momento generó asombro entre las autoridades y habitantes del lugar.

El parte policial señala que se perimetró el lugar al tratarse de una zona de riesgo tóxico “por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono”.

Asimismo, se detalló que se trata de una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial que combuste hidracina altamente tóxica.

Frente a este escenario, las autoridades advirtieron a los lugareños sobre el posible hallazgo de otros tanques, debido a que más de uno suelen caer sin control.

Ayer viernes una comisión de la Fuerza Aérea llegó al campo privado, el cual estuvo con acceso restringido y custodiado por personal de Bomberos, para la remoción de la chatarra espacial.

Según informaron, el artefacto mide 1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro, fue fabricado con fibra de carbono y cuenta con un número de serie, dato que sería fundamental para constatar su procedencia.

Noticias Argentinas.-

