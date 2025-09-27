Corte programado de energía en el Parque Industrial de Roque Pérez

La Secretaría de Empleo, Producción y Turismo del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Ricardo Rinaldi, informa que el próximo miércoles 1 de octubre se realizará un corte general del suministro eléctrico en las instalaciones del Parque Industrial.
Esta medida es estrictamente necesaria para garantizar la seguridad del personal de limpieza y mantenimiento, quienes llevarán adelante tareas de poda de árboles en áreas adyacentes a las líneas de alta tensión.
• Fecha del corte: miércoles 1 de octubre
• Horario: de 08:30 a 12:30 horas
• Motivo: trabajos de poda
Se solicita a las empresas y usuarios del Parque Industrial tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes en sus equipos e infraestructura.
Desde el Municipio se agradece la comprensión y colaboración ante esta medida preventiva.-
