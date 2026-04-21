JUEGOS BONAERENSES: INSCRIPCIONES ABIERTAS EN ROQUE PÉREZ

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El Municipio de Roque Pérez informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de los Juegos Bonaerenses 2026.

La convocatoria es impulsada de manera conjunta por la Dirección de Cultura, a cargo de Fernando Olasagaste, y la Dirección de Deportes y Recreación, a cargo de Horacio Tossi, con el objetivo de promover la participación de vecinos y vecinas en esta importante competencia provincial.

Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo de manera online a través de la página web oficial de los Juegos Bonaerenses, o bien acercándose a las oficinas de las áreas de Cultura y Deportes del municipio, donde recibirán asesoramiento y acompañamiento durante el proceso.

Los Juegos Bonaerenses representan una oportunidad para que jóvenes, personas adultas y adultos mayores participen en distintas disciplinas deportivas y culturales, fomentando la inclusión, el encuentro y el desarrollo de talentos locales.-

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