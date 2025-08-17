Con Taiana a la cabeza, así quedó la lista de diputados de Fuerza Patria en la Provincia

El ex senador nacional y ministro de Defensa tendría el N° 1 de la boleta peronista en territorio bonaerense. Grabois participará del frente en el lugar 3, mientras que la massista Jimena López será la segunda en la lista. La nómina completa. El diputado nacional Itaí Hagman estará al frente de la nómina porteña.
La idea sería la de contraponer un dirigente mesurado y racional a la figura violenta y controvertida de José Luis Espert, autor de la famosa frase “cárcel o bala”, quien liderará la boleta de La Libertad Avanza.
La massista necochense Jimena López lo secundará, mientras que el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, irá en el tercer lugar.
La lista completa en la Provincia
1. Taiana, Jorge
2. López, Jimena
3. Grabois, Juan
4. Siley, Vanesa
5. Palazzo, Sergio
6. García, Teresa
7. Pietragalla, Horacio
8. Propato, Agustina
9. Moyano, Hugo (hijo)
10. Díaz, Fernanda
11. Galmarini, Sebastián
12. Miño, Fernanda
13. Yasky, Hugo
14. Salzman, Marina
15. Trotta, Nicolás
En tanto, el diputado Itaí Hagman, vinculado a Grabois, será el cabeza de lista en la Ciudad de Buenos Aires. Será secundado por Kelly Olmos (NEP-Olmos), Santiago Rodrigo (CEPA) y Lu Cámpora, de La Cámpora. Como Hagman tiene aún mandato, en su lugar asumirá el camporista Javier González
