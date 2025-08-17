Con Taiana a la cabeza, así quedó la lista de diputados de Fuerza Patria en la Provincia

En medio de una intensa disputa interna entre el cristinismo y el kicillofismo, el ex senador nacional y ex ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria.

La idea sería la de contraponer un dirigente mesurado y racional a la figura violenta y controvertida de José Luis Espert, autor de la famosa frase “cárcel o bala”, quien liderará la boleta de La Libertad Avanza.

La massista necochense Jimena López lo secundará, mientras que el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, irá en el tercer lugar.

La lista completa en la Provincia

1. Taiana, Jorge

2. López, Jimena

3. Grabois, Juan

4. Siley, Vanesa

5. Palazzo, Sergio

6. García, Teresa

7. Pietragalla, Horacio

8. Propato, Agustina

9. Moyano, Hugo (hijo)

10. Díaz, Fernanda

11. Galmarini, Sebastián

12. Miño, Fernanda

13. Yasky, Hugo

14. Salzman, Marina

15. Trotta, Nicolás

En tanto, el diputado Itaí Hagman, vinculado a Grabois, será el cabeza de lista en la Ciudad de Buenos Aires. Será secundado por Kelly Olmos (NEP-Olmos), Santiago Rodrigo (CEPA) y Lu Cámpora, de La Cámpora. Como Hagman tiene aún mandato, en su lugar asumirá el camporista Javier González

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info