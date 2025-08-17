17 de agosto de 2025

Con Taiana a la cabeza, así quedó la lista de diputados de Fuerza Patria en la Provincia

Redacción 4 horas atrás

El ex senador nacional y ministro de Defensa tendría el N° 1 de la boleta peronista en territorio bonaerense. Grabois participará del frente en el lugar 3, mientras que la massista Jimena López será la segunda en la lista. La nómina completa. El diputado nacional Itaí Hagman estará al frente de la nómina porteña.

En medio de una intensa disputa interna entre el cristinismo y el kicillofismo, el ex senador nacional y ex ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria.

La idea sería la de contraponer un dirigente mesurado y racional a la figura violenta y controvertida de José Luis Espert, autor de la famosa frase “cárcel o bala”, quien liderará la boleta de La Libertad Avanza.

La massista necochense Jimena López lo secundará, mientras que el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, irá en el tercer lugar.

La lista completa en la Provincia

1.    Taiana, Jorge
2.    López, Jimena
3.    Grabois, Juan
4.    Siley, Vanesa
5.    Palazzo, Sergio
6.    García, Teresa
7.    Pietragalla, Horacio
8.    Propato, Agustina
9.    Moyano, Hugo (hijo)
10.    Díaz, Fernanda
11.    Galmarini, Sebastián
12.    Miño, Fernanda
13.    Yasky, Hugo
14.    Salzman, Marina
15.    Trotta, Nicolás

En tanto, el diputado Itaí Hagman, vinculado a Grabois, será el cabeza de lista en la Ciudad de Buenos Aires. Será secundado por Kelly Olmos (NEP-Olmos), Santiago Rodrigo (CEPA) y Lu Cámpora, de La Cámpora. Como Hagman tiene aún mandato, en su lugar asumirá el camporista Javier González

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

