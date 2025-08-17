La UCR bonaerense se baja del frente Provincias Unidas y crece la tensión interna

Miguel Fernández se negó a firmar la adhesión del radicalismo bonaerense al armado electoral junto a Florencio Randazzo y pidió a la Justicia que rechace su incorporación. La decisión dejó sin efecto la alianza con Provincias Unidas
El principal motivo del desacuerdo fue la inclusión de Florencio Randazzo como primer candidato en la lista del frente, impulsada por el gobernador cordobés Juan Schiaretti y respaldada únicamente por el sector de Martín Lousteau. Intendentes bonaerenses radicales cuestionaron esa imposición y consideraron que la boleta encabezada por Randazzo no representa una alternativa viable. En palabras de un jefe comunal, la propuesta “sería imposible de militar en el interior de la provincia”.
El último viernes, la Convención de Contingencia del partido, presidida por Domenichini, se quedó sin quorum tras la retirada de dirigentes del abadismo y del sector de Fernández, entre ellos Érica Revilla, Sebastián Salvador, Agustín Máspoli, Miguel Gargaglione y Diego Garciarena. Sin el respaldo necesario, el órgano interno no pudo avalar la integración al frente, acelerando la ruptura.
La situación se suma a otras tensiones recientes dentro del radicalismo provincial, como la fractura de los espacios de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer y el alejamiento del abadismo del armado “Somos Buenos Aires”.
Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info
