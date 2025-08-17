Cierre de listas: con los principales lugares ya definidos, los partidos terminan de llenar casilleros

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Los principales espacios políticos de todo el país terminaban por estas horas de definir las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales de los 24 distritos, antes del final del plazo para presentar las nóminas en la Justicia, que se cumplirá este domingo a la medianoche.

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) presentará candidatos en todos los distritos y en las últimas horas completó los casilleros de la Ciudad y Buenos Aires, aunque restaban definir algunos lugares.

En CABA, el oficialismo competirá con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como cabeza de la lista de senadores, secundada por el economista Agustín Monteverde.

Los libertarios llevarán a Alejandro Fargosi como primero en la lista de diputados nacionales, seguido por Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica; el actual diputado Nicolás Emma, reemplazante de Milei cuando asumió como Presidente; y por Sabrina Ajmechet, cercana a Bullrich.

En el quinto y sexo lugar irán el ex funcionario macrista Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, asesora de Darío Nieto, dirigente muy cercano a Mauricio Macri.

En Buenos Aires, la lista será encabezada por el diputado José Luis Espert, seguido por la conductora de televisión Karen Reinhardt y el diputado del PRO Diego Santilli.

Entre los candidatos del oficialismo también se encuentra el ministro de Defensa, Luis Petri, primero en la lista de diputados nacionales por Mendoza.

En tanto, Fuerza Patria logró este sábado la unidad con el Frente Patria Grande de Juan Grabois, que será tercero en la lista de diputados nacionales por Buenos Aires que encabezará Jorge Taiana, como postulante de consenso.

La nómina también incluye a la diputada nacional Vanesa Siley; a Sergio Palazzo, actual diputado y líder de La Bancaria; a la senadora bonaerense Teresa García; al ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla; a la diputada nacional por Buenos Aires Agustina Propato; y a Hugo Moyano (h), abogado e hijo del dirigente camionero.

Además, están en la lista la legisladora provincial Fernanda Díaz; al dirigente del Frente Renovador Sebastián Galmarini, actual director del Banco Provincia; a la ex secretaria de Integración Socio Urbana Fernanda Miño; al diputado y referente sindical docente Hugo Yasky; a la militante feminista Marina Salzman; y al exministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta.

En la Ciudad, el diputado nacional Itaí Hagman encabezará la lista de diputados nacionales, seguida por la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos, el dirigente del PJ Santiago Roberto y la ex legisladora porteña Lucía Cámpora.

En tanto, para el Senado se postulará para renovar su banca el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde.

Provincias Unidas, el espacio de los gobernadores que se presenta como una tercera opción, uno de los candidatos será el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que será líder de la lista de diputados en esa provincias.

Las alianzas políticas tienen tiempo hasta la medianoche de este domingo para presentar los nombres de los postulantes ante la Justicia Electoral, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Noticias Argentinas.-

Foto www.rpereznet.com.ar

