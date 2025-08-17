Acto en homenaje al General José de San Martín en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Este domingo 17 de agosto, desde las 14:45 horas, se llevó a cabo en la plazoleta José de San Martín de Roque Pérez el acto oficial en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín.

La ceremonia contó con la presencia del intendente municipal Maximiliano Sciaini, funcionarios del gobierno local, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Gerardo Belardinelli, concejales de distintos bloques, la presidenta del Consejo Escolar Soledad Pérez, consejeros escolares, representantes de instituciones educativas, de las fuerzas vivas del distrito, y de vecinos y vecinas.

El acto se inició con la entonación del Himno Nacional Argentino y el izamiento de la bandera a media asta a cargo del intendente Sciaini y del secretario de Empleo, Producción y Turismo, Ricardo Rinaldi.

Posteriormente, se realizó la colocación de una ofrenda floral por parte del concejal Antonio Paredes y de Darío Rivero, en representación de la Logia de Roque Pérez.

Las invocaciones religiosas estuvieron a cargo del pastor Enrique Bossi y del cura párroco Mauricio Scoltore. También hizo uso de la palabra la directora, Claudia Gómez, de la Escuela Primaria N.º 2, que lleva el nombre del Libertador.

A continuación, docentes y familias de la Escuela Primaria N.º 2 interpretaron la danza “Chacarera a San Martín”, en una versión interpretada por el Chango Nieto. Luego, se entonó la Marcha de San Lorenzo, y el acto concluyó con la lectura de frases célebres del General San Martín, a cargo del locutor.-

