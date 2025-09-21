El piloto de Alpine, Franco Colapinto, reconoció que tuvo una jornada complicada tras la carrera de Fórmula 1 en Bakú, pero se sintió cómodo con el primer inicio de la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El argentino explicó que desde el inicio se encontró en desventaja: “Sí, perdí todo. Salí de boxes bloqueando, con alerón roto. Fue una carrera complicada, pasé varios autos pero en ritmo no tenemos mucho auto. No salen las cosas por ahora”. Llegó a estar 13ero. y habría finalizado 19no. o 18vo..

El corredor de Alpíne también se refirió a un incidente con su excompañero de equipo, Alexander Albon, que le costó tiempo valioso: “Con Alex perdí 12 segundos, además de que ya tenía el alerón roto. Hice lo mejor que pude y lo hice bien. Espero que sea mejor”, señaló Colapinto, dejando entrever la frustración por las limitaciones de su monoplaza en Azerbaiyán.

Con la mira puesta en el próximo Gran Premio, el argentino se mostró cauto pero esperanzado: “Ojalá en Singapur el auto funcione un poco mejor. Es un circuito más bacheado y con curvas lentas, ojalá pueda ser mejor”, expresó.

Más allá de los resultados, Colapinto destacó sus avances personales y su adaptación a la categoría: “Lo importante es que estoy mostrando que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”.

