32º ANIVERSARIO DE “LAS VOCES DEL RÍO” EN ROQUE PÉREZ

Hoy domingo 21 de septiembre a las 21:00 horas.
El Centro Cultural de Roque Pérez será el escenario de una noche especial: la celebración del 32º aniversario del grupo folclórico “Las Voces del Río”, un conjunto con una larga trayectoria artística que forma parte de la identidad cultural de nuestra comunidad.
El evento contará con la participación de artistas invitados que darán un marco de gran nivel a la velada:
• Grupo Taller Peña La Azotea – Percusión Buenos Aires
• Carlos Burgio – Las Voces del Río
La conducción estará a cargo de José Luis Reina.
La entrada será libre y gratuita, y quienes reserven de manera anticipada podrán participar de sorteos especiales.
La Dirección de Cultura del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Fernando Olasagaste, invita a todos los vecinos y vecinas a sumarse a este encuentro, pensado para disfrutar de la música, compartir y seguir fortaleciendo la identidad cultural local.-
