Mañana lunes 22 es el 64° Aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez.
Se invita a toda la comunidad a acompañar a nuestros queridos Bomberos Voluntarios, en la celebración del 64′ aniversario del cuartel.
CRONOGRAMA
LUNES 22/09
– 8:00 hs Izamiento de la Enseña Patria y Ofrenda Floral en el monumento al
Bombero (Plaza Martelli)
– 9:00 a 18:00 hs Se invita a la comunidad a visitar las instalaciones
del Cuartel Central
– 18:00 hs Arrió de la Bandera en Monumento al Bombero Voluntario (Plaza Martelli)
SÁBADO 27/09
– Cena Institucional 20:30hs (Cuerpo Activo, Reserva y Comisión Directiva).
