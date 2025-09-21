21 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Mañana lunes 22 es el 64° Aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez

Redacción 4 horas atrás

Mañana lunes 22 es el 64° Aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez.

Se invita a toda la comunidad a acompañar a nuestros queridos Bomberos Voluntarios, en la celebración del 64′ aniversario del cuartel.
CRONOGRAMA
LUNES 22/09
– 8:00 hs Izamiento de la Enseña Patria y Ofrenda Floral en el monumento al
Bombero (Plaza Martelli)
– 9:00 a 18:00 hs Se invita a la comunidad a visitar las instalaciones
del Cuartel Central
– 18:00 hs Arrió de la Bandera en Monumento al Bombero Voluntario (Plaza Martelli)
SÁBADO 27/09
– Cena Institucional 20:30hs (Cuerpo Activo, Reserva y Comisión Directiva).

Más historias

32º ANIVERSARIO DE “LAS VOCES DEL RÍO” EN ROQUE PÉREZ

2 horas atrás Redacción

Colapinto, sobre el choque con Albon: «Perdí todo»

3 horas atrás Redacción

A contramano: por qué no baja el precio del combustible en Argentina al ritmo del crudo mundial

6 horas atrás Redacción