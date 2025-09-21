Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Mañana lunes 22 es el 64° Aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez.

Se invita a toda la comunidad a acompañar a nuestros queridos Bomberos Voluntarios, en la celebración del 64′ aniversario del cuartel.

CRONOGRAMA

LUNES 22/09

– 8:00 hs Izamiento de la Enseña Patria y Ofrenda Floral en el monumento al

Bombero (Plaza Martelli)

– 9:00 a 18:00 hs Se invita a la comunidad a visitar las instalaciones

del Cuartel Central

– 18:00 hs Arrió de la Bandera en Monumento al Bombero Voluntario (Plaza Martelli)

SÁBADO 27/09

– Cena Institucional 20:30hs (Cuerpo Activo, Reserva y Comisión Directiva).

