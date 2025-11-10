El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, aseguró que “no estuvo contento con el ritmo” del auto de Alpine durante el Gran Premio de Brasil, llevado a cabo este domingo en el circuito de Interlagos.

En declaraciones televisivas posteriores a la disputa, el pilarense de 22 años analizó el desempeño del monoplaza de la escudería francesa y se mostró descontento con la estrategia plasmada por el equipo.

“Creo que hicimos una estrategia muy parecida a todos los demás y eso hizo un poco que no tengamos oportunidad. Estuve atrás de Fernando (Alonso) toda la carrera y era muy difícil de pasar”, comenzó Colapinto. Y añadió: “Fue una carrera un poco aburrida. El ritmo no era malo, pero tampoco sentí que tenías buen balance”.

En la misma línea soltó: “hay cosas para ver en la fábrica después del finde, pero no muy contento con cómo iba el auto y con el ritmo”.

Por otro lado, el corredor albiceleste de 22 años, quien acaba de ser confirmado por la entidad gala para 2026, palpitó el Gran Premio de Las Vegas, el cual tendrá lugar el domingo 23 de noviembre.

“Fue un finde que había andado rápido el año pasado, así que estoy con ganas de ir ahí. Ojalá tengamos un buen finde allá”, dijo.

Por último, se refirió al incidente que tuvo con el piloto inglés de Ferrari, Lewis Hamilton, donde el británico impactó en el neumático trasero de Colapinto. “Lo vi por el espejo, pero ni me di cuenta. Se le rompió un poco el ala”, aseveró.

Y volvió a hacer hincapié en la mala elección de la estrategia: “hice lo mismo que hicieron todos y eso no te lleva a nada cuando arrancas tan atrás, excepto que te llames Verstappen y ahí capaz algo podés hacer”. El neerlandés largó desde el pitlane y consiguió finalizar tercero.

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: el argentino largó 16°, cuidó su posición y esquivó todos los accidentes de la carrera, pero jamás encontró un ritmo similar al de su compañero Pierre Gasly, quien terminó décimo y sumó un punto para Alpine.

Noticias Argentinas.-