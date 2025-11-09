El dirigente camionero Octavio Argüello, recientemente ratificado como cosecretario general de la CGT, aseguró que la central sindical enfrenta “un momento decisivo” ante lo que definió como un avance del gobierno nacional contra los derechos laborales. “Tenemos que comprender que ante este gobierno cipayo debemos unirnos, porque si no estamos todos juntos, nos llevan puestos”, planteó.

Argüello calificó al gobierno de Javier Milei como “un desastre”, acusándolo de “atacar la salud, a los discapacitados y a los jubilados”. Pero su principal preocupación se centra en la reforma laboral, a la que considera una iniciativa que busca “flexibilizar las condiciones de trabajo, extender las jornadas y eliminar las horas extras”.

“Esto no es una modernización, es una flexibilización laboral impulsada por la embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario. Lo que quieren es trabajadores sin derechos, totalmente indefensos”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

El dirigente rechazó el argumento de que los costos laborales sean el principal problema de las pymes: “Lo que mata a las pequeñas y medianas empresas son los impuestos, no las indemnizaciones. Un trabajador con diez años de antigüedad no quiebra a nadie; lo que quiebra son las políticas económicas”.

En cuanto al debate interno sobre la renovación sindical, Argüello reconoció la necesidad de un recambio generacional, pero defendió la experiencia: “No es solo una cuestión de edad, sino de ideas y capacidad para afrontar los momentos difíciles. Hay muchos jóvenes participando, pero sin perder de vista la defensa de los derechos”.

El cosecretario general de la CGT insistió en que la central mantiene su disposición al diálogo, aunque aclaró que el gobierno “no escucha”. “Vamos a dar la pelea en todos los frentes: el judicial, el legislativo y, si hace falta, también en la calle”, aseguró.

Finalmente, al ser consultado sobre la relación histórica entre el sindicalismo y el peronismo, Argüello respondió: “Yo soy peronista y lo reivindico porque fue quien más derechos le dio a los trabajadores. Pero el sindicalismo representa a todos los trabajadores, piensen como piensen. Lo que defendemos son los derechos, no un partido político”.

Noticias Argentinas.-