Inauguraron un monumento al “Chinchu” Gasparini

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El pasado viernes 7 de noviembre, en el aniversario número 77 de su nacimiento, amigos y familiares de quien fuera tres veces intendente de Roque Pèrez, Juan Carlos “Chinchulín” Gasparini, descubrieron un monumento y realizaron un sentido homenaje.

El monumento se encuentra ubicado en la esquina de la avenida Presidente Perón y calle Rawson, frente al hospital municipal doctor Ramón Carrillo de Roque Pérez, dentro de la plaza Almirante Brown.

Además de familia y amigos, estuvieron presentes el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, como también intendentes y exintendentes, funcionarios, concejales, vecinas y vecinos, etc.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...