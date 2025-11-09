Inauguraron un monumento al “Chinchu” Gasparini

El pasado viernes 7 de noviembre, en el aniversario número 77 de su nacimiento, amigos y familiares de quien fuera tres veces intendente de Roque Pèrez, Juan Carlos “Chinchulín” Gasparini, descubrieron un monumento y realizaron un sentido homenaje.
El monumento se encuentra ubicado en la esquina de la avenida Presidente Perón y calle Rawson, frente al hospital municipal doctor Ramón Carrillo de Roque Pérez, dentro de la plaza Almirante Brown.
Además de familia y amigos, estuvieron presentes el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, como también intendentes y exintendentes, funcionarios, concejales, vecinas y vecinos, etc.-
