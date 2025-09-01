Cierre de campaña de Fuerza Patria en Carlos Beguerie: suspendido por mal tiempo

Fuerza Patria Roque Pérez decidió suspender el acto de Cierre de Campaña que se iba a desarrollar esta noche en la localidad de Carlos Beguerie. El motivo son las condiciones climáticas.-
