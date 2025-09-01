Cierre de campaña de Fuerza Patria en Carlos Beguerie: suspendido por mal tiempo

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Fuerza Patria Roque Pérez decidió suspender el acto de Cierre de Campaña que se iba a desarrollar esta noche en la localidad de Carlos Beguerie. El motivo son las condiciones climáticas.-

