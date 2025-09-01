1 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Se acerca la edición N° 37 de la Exposición Rural de Ganadería, Industria y Comercio de Roque Pérez

Redacción 2 horas atrás

Screenshot

La expo se desarrollará el 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el predio de la entidad sobre Acceso Pedro Gutiérrez de Roque Pérez.

Para mayores informes, comunicarse a: (2227)-555798 – (2227)-620040

 

Screenshot

Más historias

FARMACIA DE TURNO DEL LUNES 1 DE SEPTIEMBRE EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ZAMPELUNGHE

35 minutos atrás Redacción

Cierre de campaña de Fuerza Patria en Carlos Beguerie: suspendido por mal tiempo

3 horas atrás Redacción

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha

3 horas atrás Redacción