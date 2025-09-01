Se acerca la edición N° 37 de la Exposición Rural de Ganadería, Industria y Comercio de Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La expo se desarrollará el 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el predio de la entidad sobre Acceso Pedro Gutiérrez de Roque Pérez.

Para mayores informes, comunicarse a: (2227)-555798 – (2227)-620040

