Cierra definitivamente VIRGI HOGAR en Roque Pérez y llega otra firma comercial

Tal como lo adelantó el propio Gustavo Virgilis en un reel publicado junto a empelados en la red social Instagram, VIRGI HOGAR, la casa de venta de electrodomésticos y motocicletas de Roque Pérez, atenderá por última vez mañana sábado 1 de noviembre.

Gustavo, tomó la posta hace unos años del comercio que había iniciado su familia hace ya 50 años, pero que anteriormente se encontraba en la avenida Mitre esquina Bolla, hasta que se mudaron al local desde donde mañana se despedirán, ubicado también en la avenida Mitre, pero frente a calle Carlos Beguerie (foto).

Algunos empleados quedarán trabajando para la nueva firma comercial que se instalará allí y otros han decidido no continuar.

CASA SILVIA: Es el nombre de la nueva firma comercial que abrirá sus puertas seguramente en diciembre, cuando finalicen los cambios en el local de lo que es hasta mañana Virgi Hogar.

Desde este medio les deseamos lo mejor a Gustavo y a los chicos que trabajan en Virgi Hogar, como también a los que llegan para iniciar sus trabajos en la nueva empresa.-

