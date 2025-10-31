La Ferrari negra de Maradona llegó a Argentina: ¿Cómo y dónde verla?

Ayer jueves se conmemoran 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, el inolvidable capitán del seleccionado argentino y la máxima figura del equipo campeón mundial en México 1986. En el marco de esta fecha, el público argentino tiene una oportunidad única: ver por primera vez en el país uno de los vehículos más emblemáticos del astro: la Ferrari Testarossa negra, que hoy forma parte de la exposición Íconos Sobre Ruedas.

Maradona, un confeso amante de los autos deportivos, adquirió esta Ferrari y una F40 durante su exitosa etapa de siete años como futbolista del Napoli, donde conquistó cinco títulos. La Testarossa se distingue particularmente por su color negro, un pedido expreso que el Pelusa le hizo a su entonces manager, Guillermo Coppola, antes de viajar a la Copa del Mundo en 1986.

Según la anécdota narrada por Guillote, primero fue necesario convencer al mismísimo Enzo Ferrari para que la casa de Maranello accediera a pintar uno de sus deportivos de negro. Coppola afirmó haber comprado la Ferrari por 470 mil dólares, a lo que se sumaron 130 mil por los gastos de la pintura especial. Además, reveló un dato de la negociación al asegurar que convenció al entonces presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, de que el regalo fuera un obsequio suyo para Maradona, aunque dijo que se la vendió por un millón de dólares.

Este exclusivo modelo negro fue también poseído por otras leyendas. La leyenda cuenta que el reconocido actor de Hollywood Sylvester Stallone tuvo una unidad similar. Otros íconos que se sumaron al selecto club fueron Michael Jordan, el mítico basquetbolista de los Chicago Bulls, y el ya desaparecido Michael Jackson.

Diego disfrutó de la Ferrari hasta que finalizó su paso por el Sevilla a mediados de 1993. Al regresar a la Argentina, y debido a los altos costos impositivos para ingresar el vehículo al país, se lo vendió a un español, cuyas iniciales son M. M., según informó el sitio Autoblog. Este mismo portal indicó que el coche fue vendido nuevamente en la previa al Mundial de Brasil en 2014 por un valor de 250 mil dólares. En ese momento, el vehículo conservaba su tapizado de cuero y solo 22.000 kilómetros recorridos. Jorge Yarur, heredero de una de las familias más poderosas de Chile, adquirió la pieza y la sumó al Museo de la Moda que dirige en Santiago, donde ya forma parte de una colección de Maradona que incluye unas «150 piezas aproximadamente que incluye camisetas, botines, trofeos, entre otros tesoros”, según afirmó una fuente consultada. El vehículo fue adquirido en perfecto estado tras una revisión exhaustiva de su documentación: “Una vez que se constató que era la Ferrari original de Maradona se compró y se armó la logística necesaria para enviarla a Chile”, se explicó. Aunque fue adquirida en perfectas condiciones, aclararon que “al ser una pieza de museo queremos intervenirla lo menos posible” y que el coche “hoy no se encuentra en funcionamiento”. En su recorrido, la Ferrari negra estuvo siete años en Italia, 32 en España y, desde abril pasado, se encuentra en Chile. Sobre su valor actual o lo que se pagó por ella, la fuente indicó que “al ser un auto de lujo y sumado a que perteneció a Diego Maradona su valor es alto, pero mucho menos de lo que se vendió la camiseta de la Mano de Dios”. La muestra que trae el ferrari a Buenos Aires La exposición Íconos Sobre Ruedas presenta la emblemática Ferrari negra de Diego Maradona. La muestra, que reúne 15 autos únicos que pertenecieron a celebridades e íconos de la moda, el cine, la música o la cultura de distintas épocas, ya comenzó y se podrá disfrutar hasta el domingo 2 de noviembre en el Centro Costa Salguero – Pabellón 5. Las entradas están a la venta en Ticketek. La exposición, definida como una “experiencia inmersiva y emocional” y que fue inaugurada con celebridades locales como Moria Casan y Maru Botana, busca conectar generaciones, combinando el atractivo visual de los autos clásicos con elementos narrativos, históricos y lúdicos. Cada vehículo está acompañado de la indumentaria original del personaje famoso que fue su dueño. Además de la Testarossa negra, la muestra incluye una camiseta del Napoli usada por Maradona. Otras joyas expuestas son el DeLorean de Volver al Futuro, la limusina Lincoln Continental del presidente John F. Kennedy, el Ford Escort de la princesa Diana de Gales, el Chevrolet Corvette de Slash, el Dodge Dart de Kurt Cobain, el VW Beetle de Olivia Newton-John, el Ford Thunderbird de Marilyn Monroe y el Rolls Royce de Esther Williams, entre otros. Por el significado de Diego Armando Maradona para los argentinos, su Ferrari negra se posiciona como la pieza que más capta la atención. Los más grandes se emocionan por la conexión con su ídolo, mientras que los más chicos descubren un coche cuya aerodinámica, a pesar de sus 40 años, sigue impactando. Gentileza de MinutoUno.- M1.-

