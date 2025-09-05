Celulares antiguos alcanzan precios millonarios: los modelos más buscados por coleccionistas

En una sociedad dominada por la hiperconectividad, donde la tecnología es una herramienta clave para el trabajo y las relaciones sociales, hay personas que prefieren volver a lo básico. Estos usuarios se sienten atraídos por los llamados “teléfonos tontos”, aquellos equipos diseñados exclusivamente para realizar llamadas y enviar mensajes de texto, sin acceso a internet ni aplicaciones, que marcaron una época dorada en la década del 2000.

Sin embargo, con la masificación de los smartphones, estos dispositivos quedaron en desuso y su producción se detuvo, convirtiéndose en piezas de colección que solo pueden adquirirse a través de reventa o subastas, con precios que pueden resultar sorprendentes.

Un caso extremo que sobresale es la venta de un iPhone de primera generación, aún sellado, que alcanzó la suma de 170.000 euros, equivalentes a aproximadamente 185.000 dólares. Más allá de estos hechos excepcionales, otros modelos icónicos también alcanzan valores elevados, siempre y cuando se encuentren en condiciones impecables.

Precios destacados en el mercado de celulares vintage Nokia 3310: a partir de 32 dólares.

Nokia Sapphire 8800: desde 140 dólares.

Motorola StarTAC 70 Rainbow: alrededor de 215 dólares.

Ericsson R290 Satellite Mobile Phone: en torno a 755 dólares.

Orbitel Citifone RTP101: cerca de 775 dólares.

Motorola DynaTAC 8000X: desde 2.160 dólares. Gentileza de MinutoUno.-

Este fenómeno refleja no solo una tendencia de mercado, sino también una conexión emocional con una época donde la tecnología era más simple y directa.