Spotify agregará funciones a su aplicación: ahora se podrá chatear y compartir música

la comunicación vía texto entre usuarios que pertenezcan a un mismo plan familiar, para quienes tengan una playlist colaborativa o para participantes de una Jam. Al margen de los cambios que Spotify anunció para los Términos de Uso -que entrarán en vigencia el 26 de septiembre- el servicio de « Messages » («Mensajes», así nomás) permitirá

De este modo, los usuarios que ya estén en contacto podrán compartirse canciones y mensajes al mejor estilo Messenger circa 2005, quizás hasta con el condimento de los emojis. Eso sí: todavía estará disponible el modo incógnito para evitar que alguien descubra un «placer culposo» musical.

Aunque no está en los planes agregar foros ni chat grupales a la plataforma originaria de Suecia, pero sí se sabe que habrá moderadores para revisar los mensajes que sean reportados por inapropiados, y se aplicarán filtros automáticos para identificar posibles transgresiones.

Por lo demás, los mensajes estarán encriptados para garantizar la privacidad de los usuarios y, como en otras redes sociales, podrán bloquear, reportar y restringir el acceso a las cuentas que no deseen interactuar. De hecho, cada usuario podrá decidir si acepta o no un nuevo mensaje, lo que debería mantener el spam bajo control. Esta es la segunda vez que Spotify intenta convertirse en una red social a pesar de haber nacido como una plataforma para difusión de música: en 2017 se hizo una prueba pero el público todavía tenía mejores plataformas para chatear. Tras revolucionar, junto con Apple Music y Tidal, el modo en que las discográficas difunden la música de sus intérpretes -muchas veces en detrimento de los artistas independientes- Spotify estaría listo para llenar el vacío que dejaron otros servicios de mensajería instantánea en redes sociales. Gentileza de MinutoUno.-

Esta nueva funcionalidad estará disponible para clientes Premium y para el servicio gratuito. De hecho, la compañía