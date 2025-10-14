Cayó la banda de “los carniceros infieles” en Mataderos: robaban carne de un frigorífico para revenderla en negocios del AMBA

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Policía de la Ciudad detuvo a dos empleados y a sus hijos, acusados de sustraer cientos de kilos de achuras y embutidos durante ocho meses. El fraude fue descubierto tras una investigación por pérdidas contables en el establecimiento.

La Policía de la Ciudad desbarató una banda familiar apodada los “carniceros infieles”, integrada por dos empleados de un frigorífico del barrio porteño de Mataderos y sus hijos, quienes fueron detenidos acusados de robar grandes cantidades de carne y derivados para revenderlos en carnicerías de la Ciudad y del Conurbano bonaerense.

La investigación, encabezada por la División Defraudaciones y Estafas de la fuerza porteña, comenzó a raíz de la denuncia de los propietarios del frigorífico afectado, ubicado en la esquina de Rodó y Timoteo Gordillo.

Los dueños advirtieron que desde hacía varios meses se registraban pérdidas inexplicables en la contabilidad del negocio, lo que despertó sospechas sobre la posible participación de empleados internos.

Ante esta situación, los investigadores analizaron durante semanas las cámaras de seguridad internas y externas del establecimiento, además de realizar tareas de vigilancia encubierta en los horarios de mayor actividad, que en el rubro suelen ser las madrugadas.

Fue así como detectaron el modus operandi del grupo: a primera hora, uno de los hijos de un empleado llegaba al frigorífico con una camioneta para retirar mercadería. En las facturas figuraban ventas por montos reducidos, pero en realidad se cargaban cantidades muy superiores de achuras y embutidos, lo que representaba un robo estimado entre 100 y 300 kilos por operación, con un valor aproximado de 800 mil pesos cada vez. Con los datos obtenidos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35 ordenó continuar la investigación. Los policías comprobaron que los productos sustraídos eran transportados en dos camionetas tipo furgón, que no contaban con habilitación sanitaria para trasladar alimentos frescos, y distribuidos en diversas carnicerías, una de las cuales pertenecía a uno de los propios empleados del frigorífico. Finalmente, durante una nueva operación encubierta, los agentes siguieron a una camioneta Fiat Fiorino conducida por los hijos de los empleados sospechados. Tras interceptarla a pocas cuadras del frigorífico, realizaron el pesaje de la mercadería y constataron un desfasaje notable entre lo facturado y lo cargado. Hay 4 detenidos: los 2 carniceros y sus respectivos hijos. Hay 4 detenidos: los 2 carniceros y sus respectivos hijos. Con esta prueba, el juzgado dispuso allanamientos simultáneos en el establecimiento y en los domicilios de los implicados, donde fueron detenidos los dos empleados acusados y se incautaron grandes cantidades de carne, dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación y facturas que acreditaban las maniobras fraudulentas. Los cuatro detenidos —dos empleados y sus respectivos hijos— quedaron a disposición de la Justicia, acusados de defraudación y robo agravado, mientras continúa el análisis de la red de distribución de la carne robada. Gentileza de Infobae.- Foto: NA/Policía de la Ciudad.-

