Moria Casán vuelve a la tv

La One reveló intimidades de las reuniones de producción, habló de un posible nombre del programa y del equipo de panelistas que podría acompañarla.

Recientemente, fuentes del programa radial Puro Show confirmaron que Moria Casán sostuvo una serie de reuniones fructíferas con los altos mandos de canal trece, quienes están ansiosos por reconfigurar su programación.

Durante una emisión reciente, el comentarista Matías Vázquez anunció: «Hace pocos días hubo una reunión muy buena con una mega figura como lo es Moria Casán, y parece que las negociaciones han alcanzado un punto crucial».

La competencia promete ser intensa, considerando que Moria Casán se enfrentará directamente en audiencia a otra gran figura de la televisión, Georgina Barbarossa, quien lidera un programa similar en Telefe.

«Es muy probable que la rivalidad histórica entre ambas presentadoras añada un toque de tensión al duelo por los números de audiencia», comentó Ángel De Brito.

Una nueva apuesta será el show de Belén Ludueña, quien tomará las tardes con un enfoque fresco y dinámico. Este cambio se alinea con el objetivo de El Trece por recuperar el terreno perdido, tras una serie de decisiones previas que no terminaron de persuadir al público.

Moria Casán fue abordada por un móvil de LAM cuando salía del teatro. “Se viene tu programa nuevamente. ¿En qué está el tema?”, le consultó Ángel de Brito.

Sin miedo a revelar cuestiones íntimas del ciclo, la actriz contó: “El tema es que me llamaron hace pocos días y me ofrecieron hacer la mañana y me causó impacto el llamado. Parecido a cuando me llamaron en Brujas, dije: “¡Guau!, me parece interesante”.

«Es nuevo y además es un desafío, es muy americano. Primero que ElTrece es un canal de linaje de mucha fuerza, importante, y es mi primer canal donde yo fui a trabajar por primera vez, que me llevó Marrone», sumó.

«Me pareció lindo, la llamada de gerencia y la producción. Me interesó mucho. Además, yo salgo todos los días a las nueve de hacer teatro, entonces mis horarios cambiaron. Puedo descansar perfecto”, aseveró.

Sobre el nombre del ciclo, dijo: «“El nombre yo creo que se va a mantener, va a ser el que tiene, pero va a estar mi nombre en algún momento. Será Moria en Mujeres Argentinas, Moria es mujer argentina, no sé, el nombre va a estar. Va a ser en noviembre”.

Finalmente, sobre la rivalidad con Georgina, aclaró: «Te imaginás que no está en mi mente competir con nadie, por más que la gente quiera que compitamos. Cuando la figura va a hacer un programa de tele y, además de la conducción, sos un artista, cambian los parámetros para lo que es la pelea o la prensa».

Al mismo tiempo, reconoció el trabajo de su colega: «Georgina, es un artista que tiene su reconocimiento popular. Yo soy un artista, no somos ni periodistas ni conductores. Tenemos un back atrás muy importante de gente. Entonces, es otra cosa. Yo no me fijo jamás en la competencia”.

