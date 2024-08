«Carli» Bianco: “Condenamos cualquier acto de violencia hacia las mujeres y nos ponemos siempre a disposición de las víctimas”

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió a la denuncia de Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández y afirmó que, desde la Provincia de Buenos Aires, condenan “cualquier acto de violencia y discriminación” hacia las mujeres y que “siempre” están a “disposición” de aquellas personas que sean víctimas.

“Pedimos a la Justicia celeridad, no sólo en este caso que tiene visibilidad por ser la ex primera dama, sino en los otros que, al no ser tan conocidos, se cajonean. Y esperemos que no sea utilizado para tapar la catastrófica situación que sucede en Argentina porque muchas veces estos hechos se maximizan para tapar lo que pasa en el país”, manifestó.

Asimismo, indicó que “están muy shockeados por la situación” y recordó que sus palabras se suman a las del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien sostuvo que “la denuncia es gravísima”, y a los dichos de la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, que espera que todo se resuelva “rápidamente”.

“Buenos Aires fue la única provincia que mantuvo su Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual porque condenamos cualquier acto de violencia o discriminación por razones de género, que existen, a pesar de que el Presidente (Javier Milei) muchas veces dijo que era todo ideología de género, que no había discriminación de género, que no existían los temas de violencia de género, que obviamente existen y los condenamos”, indicó.

Por otra parte, resaltó que, además, trabajan con “las políticas que se vienen llevando adelante” para que las víctimas “tengan un lugar donde realizar las denuncias y un espacio de contención y tratamiento de acuerdo con los protocolos” que determina la Justicia.

“Es necesario que, en el análisis del caso, se tenga en cuenta la perspectiva de género como corresponde, tal como ha venido sucediendo en los últimos años, gracias a la lucha y a la militancia de muchas mujeres y diversidades que pudieron establecer estas nuevas perspectivas. También que se asegure el derecho a la defensa y el debido proceso para, en este caso, el acusado”, señaló.

Para finalizar, “pidió” que esta situación “no sea una excusa” y que no se utilice “como justificación de la eliminación de las políticas públicas de género en el Gobierno Nacional” y en otros espacios, porque fue la lucha de las mujeres y las diversidades “las que permitieron que estas cosas salgan a la luz, inclusive al más alto nivel que uno podía imaginar”, como es una denuncia a un ex presidente de la Nación.

“Que esto no sea utilizado para cubrir y tapar los problemas que tiene la Argentina en materia social, económica y productiva, porque todos los días nos desayunamos con indicadores de construcción, de industria, de empleo, de ingresos, que vienen para abajo y que, a veces, este tipo de casos se manipulan, justamente para tapar esas situaciones. Vamos a seguir denunciando toda la situación catastrófica que se está viviendo en materia económica, social y productiva en la Argentina”, concluyó.

Noticias Argentinas.-