Axel Kicillof sobre la liberación de presos: «Me tienen podrido»

En plena presentación de una nueva etapa del programa de construcción de cárceles, el gobernador bonaerense apuntó a uno de los episodios más cuestionados de 2020.

El gobernador bonarense, Axel Kicillof, opinó sobre uno de los hechos más cuestionados de la pandemia: la liberación de presos, o mejor, el beneficio de la prisión domiciliaria durante el aislamiento. Sus declaraciones se dieron en el marco de la presentación de la tercera etapa de las obras de un mega plan de infraestructura penitenciaria.

Minutos después de anunciar que comenzarán a construir 5.500 nuevas plazas en Florencio Varela, Moreno, Mercedes, Melchor Romero, Ezeiza, Quilmes, Lanús, La Matanza, Tres de Febrero, Moreno y Tigre, el mandatario provincial realizó un análisis de la situación carcelaria en relación a los derechos humanos, pero también a la seguridad ya que su objetivo es bajar los niveles de reinsidencia, que al inicio de su gestión estaban en 46%.

«Teníamos un problema estructural en el SPB, contaba con más de 52 mil internos y tenía 24 mil plazas. Eso produjo hacinamiento, por decir lo menos. Era más grave porque en las cárceles de la Provincia había una crisis humanitaria, dicho por el Poder Judicial. Esto también tiene causas históricas de larga data«, señaló Kicillof.

En ese proceso, apuntó hacia María Eugenia Vidal al señalar que durante la gestión de Cambiemos, «hubo un proceso de crecimiento de la población carcelaria exponencial con 16 mil nuevos internos» y cuestionó que para eso solo se hayan levantado mil plazas.

«Fue una política desastrosa. Claro que quién gobierna no decide quien entra ni sale de la cárcel, no es función del gobernador o gobernadora; eso lo vuelvo a decir porque me tienen un poco podrido diciendo que liberamos presos. Cansa. No tenemos esa potestad«, dijo a los gritos ante el plenario.

«Las detenciones se producen en las comisarias, pero esas son celdas pensadas para otra cosa. Entonces como no hay lugar se quedan y hay varios problemas como fugas, pero además la policía se termina ocupando de lo que no se tiene que ocupar. Cuando Cristina decía que hablemos en serio de seguridad hablaba de esto, lo que pasa es que la derecha no habla en serio porque implica invertir, pensar y tener un Estado presente«, cerró.

Obras en 11 unidades penitenciarias

Kicillof, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Carlos Rodríguez, encabezaron la presentación de la próxima etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria.

Como se había anticipado la semana pasada, desde hoy comenzarán a construir 5.500 nuevas plazas. Así, se pusieron en marcha las obras de Florencio Varela, Moreno, Mercedes, Melchor Romero. Y obras en alcaidías que se levantarán en Ezeiza, Quilmes, Lanús, La Matanza, Tres de Febrero, Moreno y Tigre.

Gentileza de Diario Crónica.-

Foto de archivo de Télam.-