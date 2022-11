Atentado contra Cristina Kirchner: una pericia plantea más dudas sobre cómo se perdió el contenido del celular de Sabag Montiel

Se trata del resultado de un estudio técnico que hizo la Gendarmería Nacional al teléfono de quien gatilló contra la vicepresidenta el 1 de septiembre último.

El contenido del teléfono celular del principal acusado por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabag Montiel (35), fue un dolor de cabeza para los investigadores desde el comienzo de la causa abierta por el intento de magnicidio del 1 de septiembre último frente al domicilio de la ex primera mandataria en el barrio porteño de Recoleta. No por lo que tenía, sino porque no se lo pudo conocer.

Un «reseteo» del aparato complicó a los pesquisas, quienes sólo pudieron recuperar información de la «nube» luego de lograr extraer el chip del Samsug SA A-505G en cuestión y colocarlo en un aparato similar. Eso ocurrió recién en octubre último.

Al inicio de la investigación, fuentes judiciales confiaron a Télam que el aparato terminó bloqueado en uno de los intentos por extraer información por parte de la Policía Federal Argentina (PFA). Según ese planteo, el celular había llegado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con un «reseteo de fábrica«, poco después de que esa fuerza recibiera instrucciones de avanzar con el intento de la extracción de información.

Ahora, se conoció el resultado una pericia realizada al teléfono por parte de la Gendarmería Nacional, tras una orden de la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti.

El estudio plantea responsabilidades compartidas. La Gendarmería Nacional determinó “falencias” detectadas tanto en el trabajo de la PFA como en el de PSA, informaron fuentes citadas por Infobae.com y Clarin.com.

La pericia oficial sostiene que hay indicios de que el celular de Sabag Montiel fue «reseteado a valor de fábrica por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)».

No obstante, deja abierta la posibilidad de que eso haya ocurrido cuando los especialistas de la PFA intentaban intentaban extraer información del teléfono de Sabag Montiel.

En ese sentido, en el informe técnico se indicó: «El equipo presentaba configuraciones avanzadas de un usuario con conocimiento, lo que hace que el equipo sea vulnerable y/o sensible ante la manipulación propiamente dicha. En las actividades del ‘history’, el equipo presentó un error de integridad, lo que causó un ‘wipe data’, o lo que se conoce como un borrado seguro”.

El informe tiene 15 páginas y lleva las firmas de los expertos Francisco Pardo y Mario Adolfo Tapia, de Gendarmería Nacional. Y cuenta con el respaldo del ingeniero Nicolás Sanguinetti, de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP); y el licenciado Tomás Barbieri, quien representó a la querella de la Vicepresidenta.

Nota gentileza de Diario Crónica.-

Foto Télam.-