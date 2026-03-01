Ataques a los aeropuertos de Abu Dabi y Dubái dejaron un muerto y once heridos

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Una persona murió y otras siete resultaron lesionadas, luego de un ataque con drones en el aeropuerto de Abu Dabi, mientras que se registraron cuatro heridos en la estación aérea de Dubái, las dos ciudades más importantes de Emiratos Árabes Unidos, en medio de los bombardeos entre las fuerzas conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Aeropuertos de Abu Dabi informó anoche de un incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Zayed, que llevó a la muerte de una persona y dejó siete heridos. En una publicación en la red social X, el operador del aeropuerto confirmó que la víctima mortal era un asiático, en tanto que los heridos recibieron atención médica.

Por su parte, el aeropuerto de Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes, confirmó que un sector de una terminal sufrió «daños menores» y que cuatro personas resultaron heridas en un incidente similar.

«Aeropuertos de Dubái confirman que una área anexa a la terminal del aeropuerto internacional (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido (…) Cuatro trabajadores sufrieron heridas y recibieron rápida atención médica», explicó en X la oficina de prensa del gobierno de Dubái, según supo la agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con Aeropuertos de Dubái, los planes de contingencia implementados permitieron que la mayoría de las terminales fueran desalojadas de pasajeros con antelación.

Las autoridades añadieron que se proporcionaría más información a medida que se dispusiera de ella. Durante el mismo período, el Ministerio del Interior de EAU emitió alertas de emergencia a la población a través de teléfonos móviles, indicando que, debido a la situación actual y a las posibles amenazas de misiles, las personas debían buscar refugio de inmediato en la instalación segura más cercana, mantenerse alejadas de ventanas, puertas y áreas abiertas, y esperar nuevas instrucciones.

Noticias Argentinas.-

