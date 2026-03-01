Operación “Rugido del León” de EE.UU. e Israel contra Irán

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Varias explosiones se registraron ayer sábado en Teherán, capital de Irán, en el marco de la operación militar denominada “Rugido del León”, llevada adelante por Estados Unidos e Israel.

En medio de la ofensiva, el presidente estadounidense Donald Trump había advertido que “caerán bombas por todas partes” como parte de un plan que, según sus propias declaraciones, busca destruir los misiles iraníes, arrasar su industria armamentística y aniquilar su armada, con el objetivo de impedir que el país desarrolle armamento nuclear.

El saldo inmediato en Teherán incluyó nubes de humo visibles en distintos puntos de la ciudad, edificios dañados y fuertes detonaciones que resonaron en amplias zonas del distrito metropolitano, donde viven cerca de 15 millones de personas. Hasta el momento, no se reportaron fallecidos en la capital.

Sin embargo, el número total de víctimas en Irán asciende a 51 muertos, todos vinculados a un ataque israelí contra una escuela en el sur del país, según los datos disponibles.

Noticias Argentinas.-

Fotos AFP.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...