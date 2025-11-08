A menos de una semana de cerrar el CyberMonday 2025, donde las mayores ventas fueron en electrónica, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una subasta pública online de más de 170 dispositivos de tecnología incautados por la Aduana de Santo Tomé, través del portal Subastas Banco Ciudad, entre 11 y 12:05, con bases que arrancan en los $15 mil.

El detalle de los dispositivos que salen a la venta es:

30 parlantes marca JBL (precio base $35.000 / garantía $3500).

(precio base $35.000 / garantía $3500). Un equipo de audio portátil marca Longstar sin caja (precio base $15.000 / garantía $1500).

(precio base $15.000 / garantía $1500). 25 artículos Sony, 19 PlayStation 4 y cuatro joysticks para PlayStation 4 (precio base $96.000 / garantía $9600).

(precio base $96.000 / garantía $9600). 3434 dispositivos de almacenamiento (precio base $264.000 / garantía $26.400).

(precio base $264.000 / garantía $26.400). 49 estéreos para auto, marca Pioneer y Booster (precio base $40.551 / garantía $4055,10).

(precio base $40.551 / garantía $4055,10). 43 adaptadores para televisor, marca Apple y Google (precio base $35.000 / garantía $3.500).

Los productos estuvieron exhibidos hasta el miércoles pasado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y los interesados en participar dispondrán hasta el 11 de noviembre a las 11 para inscribirse.

Código aduanero

Las subastas de este tipo se celebran por normativa del Código Aduanero, que indica que aquellas mercaderías que quedan bajo la custodia de la Aduana, tanto del área metropolitana como del interior, deben ser comercializadas en remates o subastas.

Todo el procedimiento se hace bajo las condiciones que marca la Disposición 31/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Quienes quieran participar deberán inscribirse, siempre que cumplan con los requisitos formales que se indican en el registro.

Una vez generado el usuario en el portal, se deberá completar un registro en ARCA para inscribirse a la subasta en cuestión y luego, en algunas ocasiones, se hace un depósito en garantía.

Luego se podrá acceder al listado completo de los lotes, según las fotografías adjuntas, y chequear la información técnica.

Procedimientos aduaneros

La Aduana está facultada para prevenir el ingreso, egreso y circulación de productos falsificados en el territorio nacional.

Como resultado de investigaciones extensas iniciadas meses atrás, en un trabajo en conjunto con las Subdirecciones Generales de Control Aduanero y de Operaciones Aduaneras del Interior, hubo varios procedimientos en distintos pasos fronterizos en los que se secuestró mercadería de contrabando.

Algunos fueron:

En Concordia, Entre Ríos , por instrucciones del Juzgado Federal llevaron a la inspección de camiones cargados provenientes del norte del país, cruzando el Puente Internacional Salto Grande para someterse al escaneo y las autoridades interceptaron un camión que intentaba cruzar la frontera desde Uruguay hacia Paraguay. Aunque el vehículo declaró transportar juguetes, al ser inspeccionado se encontraron 70.000 prendas de vestir con marcas falsificadas.

, por instrucciones del Juzgado Federal llevaron a la inspección de camiones cargados provenientes del norte del país, cruzando el Puente Internacional Salto Grande para someterse al escaneo y las autoridades interceptaron un camión que intentaba cruzar la frontera desde Uruguay hacia Paraguay. Aunque el vehículo declaró transportar juguetes, al ser inspeccionado se encontraron 70.000 prendas de vestir con marcas falsificadas. En Clorinda, Formosa, donde hubo similares medidas de control, otra intervención tuvo lugar sobre un camión que transportaba artículos de marroquinería y juguetes presuntamente falsificados.

donde hubo similares medidas de control, otra intervención tuvo lugar sobre En Posadas, las autoridades detectaron en un contenedor en tránsito más de 20.220 teléfonos celulares valorados en unos US$ 2.230.000, que fueron falsamente declarados como billeteras para dama. La carga había sido reportada como diversos artículos, incluyendo relojes, cargadores y juguetes, valorados en apenas 12.000 dólares. Además, también se incautaron otros productos sin la documentación adecuada, como perfumes, cigarrillos electrónicos, auriculares y TV boxes.

Noticias Argentinas.-