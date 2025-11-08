Gran participación en el nuevo curso de Manipulación de Alimentos en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Dirección de Bromatología del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Pablo Díaz, continúa desarrollando el Curso de Manipulación de Alimentos, una instancia fundamental para garantizar la inocuidad y seguridad alimentaria en toda la comunidad.

La capacitación estuvo a cargo de la médica veterinaria Belén Aguirre, acompañada por la inspectora en Bromatología Macarena Coppari y el director del área, Pablo Díaz.

El curso, que se está dictó este sábado 8 de noviembre desde las 08:00 horas en Punto Digital, contó con una gran participación de vecinos, vecinas y comerciantes, con un total de 70 personas inscriptas.

Este nivel de participación refleja el compromiso de la comunidad con la correcta manipulación de los alimentos que se elaboran y comercializan en nuestra ciudad.

Esta propuesta formativa no solo brinda conocimientos esenciales sobre higiene, conservación y manipulación segura de los alimentos, sino que además permite obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos otorgado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, requisito obligatorio para quienes trabajan en el rubro gastronómico o en la elaboración y venta de productos alimenticios.

Desde la Dirección de Bromatología se destaca la importancia de seguir fomentando estas instancias de capacitación que promueven la salud pública y la responsabilidad alimentaria en toda la comunidad.-

