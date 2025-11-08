8 de noviembre de 2025

F1 en Brasil: Colapinto largará mañana en la 9na. fila

Redacción 5 horas atrás

Luego de quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Brasil este sábado 8 de noviembre, Franco Colapinto largará mañana en la novela fila, ya que quedó en la 18va.  Posición.

Todos los eliminados en Q1 son:

16- Max Verstappen (Red Bull)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Franco Colapinto (Alpine)

19- Yuki Tsunoda (Red Bull)

20- Gabriel Bortoleto (Sauber)

Con info de Notocias Argentinas.-

