F1 en Brasil: Colapinto largará mañana en la 9na. fila

Luego de quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Brasil este sábado 8 de noviembre, Franco Colapinto largará mañana en la novela fila, ya que quedó en la 18va. Posición.
Todos los eliminados en Q1 son:
16- Max Verstappen (Red Bull)
17- Esteban Ocon (Haas)
18- Franco Colapinto (Alpine)
19- Yuki Tsunoda (Red Bull)
20- Gabriel Bortoleto (Sauber)
Con info de Notocias Argentinas.-
Más historias
Dura crítica de un ministro de Kicillof a Milei por la parálisis en el plan de la Cuenca del Salado
Gran participación en el nuevo curso de Manipulación de Alimentos en Roque Pérez
ARCA remata el jueves desde $15 mil Playstation, joysticks y smartTV secuestrados por Aduana