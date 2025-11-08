Provincia iniciará licitación para reconstrucción de canal Maldonado de Bahía Blanca

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El gobierno bonaerense comenzará la licitación para la reconstrucción integral del canal Maldonado de la ciudad de Bahía Blanca tras el temporal y la inundación del 7 de marzo pasado y por el cual cuenta con un presupuesto de más de 35 mil millones de pesos.

A través de la Resolución 1074 del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos realizó el llamado a la licitación pública en la que la apertura de las ofertas será el 5 de diciembre en horas del mediodía y con un presupuesto de 35.619.642.747 de pesos.

Según se informó las obras serán ejecutadas por la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y tienen por objetivo la reconstrucción y ampliación de la capacidad hidráulica del Canal Maldonado perteneciente a la cuenca baja del Arroyo Napostá.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, el proyecto contempla una nueva sección transversal de 6 kilómetros, dividido en 3 subtramos y 16 nuevos puentes, por lo que permitirá triplicar el caudal original pasando de 300 a 900 metros cúbicos y en orden de magnitud en función del ancho de boca de 19 a 26 metros cuadrados.

En ese contexto, se sostuvo que el gobierno bonaerense puso en marcha el Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, que a la fecha cuenta con una inversión plurianual extraordinaria estimada de 210.554 millones de pesos, para hacer frente a la emergencia, además de impulsar un conjunto de intervenciones para el corto, mediano y largo plazo que buscan dar respuesta a la recuperación de la infraestructura estructural de la ciudad. El mismo incluye el Plan del Sistema Hidráulico; la Recuperación integral y refuncionalización del Hospital Penna; y el Fondo de Reconstrucción de Infraestructura Urbana.

Noticias Argentinas.-

El canal Maldonado fue destrozado por el temporal que azotó Bahía Blanca en marzo.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas/JOSÉ SCALZO.-

