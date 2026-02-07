Apertura y crisis: aseguran que el precio de la ropa importada cayó un 25% en dólares, pero las ventas no repuntan

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La Fundación Pro Tejer advierte que la “inundación” de prendas extranjeras derrumbó los valores del mercado interno, pero el consumo sigue planchado por la caída del salario. Fuertes críticas a Caputo y Adorni.

La apertura comercial en el sector textil generó un derrumbe de precios en el mercado interno que, sin embargo, no logra reactivar el consumo. Según un informe de la Fundación Pro Tejer, el precio de la ropa y la tela importada cayó un 25% en dólares durante el último año, en un contexto donde la demanda se desploma por la pérdida del poder adquisitivo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el relevamiento correspondiente al período enero-octubre de 2025 muestra una combinación letal para la industria local: un incremento exponencial de las compras al exterior y una caída abrupta de los valores unitarios.

Invasión de productos y caída de precios

Luciano Galfione, presidente de la entidad, explicó que la eliminación de los «valores criterio» de la Aduana dejó al mercado sin precios de referencia, facilitando el ingreso de mercadería a valores de remate, especialmente desde China.

Los números del informe son contundentes respecto al fenómeno importador entre 2024 y 2025:

Ropa terminada: El volumen importado saltó un 166% (llegando a 32.324 toneladas), mientras que el precio promedio por tonelada cayó un 24%, pasando de u$s 23.463 a u$s 17.850.

Confecciones: Las cantidades crecieron un 217%, con una baja del 26% en el valor por tonelada.

Tejidos de punto: El volumen se disparó de 39.000 a casi 95.000 toneladas, con un precio que bajó un 27%.

Cruce con el Gobierno

Galfione salió al cruce de las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes habían minimizado el impacto de las importaciones en el empleo local y criticado los precios de la ropa argentina.

«Los sectores productivos no son de interés para esta administración. Las autoridades no han nombrado casi nunca la palabra industria y solo lo que han dicho es que se adapten o que mueran», sentenció el empresario textil.

Precios relativos: la ropa está «barata»

Para graficar el escenario, el informe cita datos del IARAF sobre precios relativos. Si se toma como base 100 el año 2017, el rubro «Prendas de Vestir y Calzado» se ubicó en 83,1 en diciembre pasado, lo que indica una caída real del 16,9%.

En contraste, otros sectores ganaron terreno frente a la inflación: Restaurantes y Hoteles crecieron un 24% y Alimentos y Bebidas un 10,1% en el mismo período.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...