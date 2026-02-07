Día de Internet Segura: 5 consejos clave de Google para evitar estafas y blindar tu Gmail

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

En la antesala de la fecha global del 10 de febrero, la tecnológica compartió una guía para detectar phishing y robo de credenciales, delitos que crecen en la región según el informe M-Trends 2025.

En el marco del Día de la Internet Segura, que se conmemora el próximo 10 de febrero, Google Workspace difundió una serie de prácticas esenciales para que los usuarios puedan reconocer y bloquear estafas en Gmail, garantizando un entorno digital más confiable.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el contexto de seguridad en la región es desafiante. De acuerdo con el informe M-Trends 2025 de Mandiant, el robo de credenciales (18%) ya superó al phishing (16%) como vector de ataque en América, ubicándose solo detrás de la explotación de vulnerabilidades (28%).

El estudio revela un dato alarmante: el tiempo promedio de detección de una intrusión en la región es de 10 días, y el 62% de las víctimas de ransomware recién se enteran del ataque cuando son notificadas por el propio delincuente.

Los 5 pasos para proteger la cuenta

Ante el avance de mensajes de phishing que simulan ser de bancos o familiares para exigir acciones urgentes, Google recomienda:

Validación rigurosa del remitente: Verificar siempre que la dirección de correo y el nombre coincidan antes de interactuar. Se debe tener especial cuidado con dominios que imitan marcas conocidas con sutiles alteraciones de caracteres. Escanear los enlaces: Utilizar la vista previa pasando el cursor sobre los hipervínculos sin hacer clic. Si la URL no coincide con el contexto o usa acortadores sospechosos, no se debe ingresar. Cuidado con los datos confidenciales: Recordar que bancos y gobiernos nunca piden contraseñas o tarjetas por mail. Para enviar información sensible, se sugiere usar el «Modo Confidencial», que impide copiar, reenviar o imprimir el contenido y permite fijar una fecha de caducidad. Habilitar la Autenticación Multifactor (MFA): Es la capa de protección final. Aunque un atacante robe la contraseña, el MFA impide el acceso no autorizado a la cuenta. Prestar atención a las alertas: Gmail utiliza aprendizaje automático para marcar mensajes sospechosos. Es vital no ignorar estas advertencias y reportar el contenido como spam para ayudar a los sistemas de Google a analizar y bloquear futuras amenazas.

Actualmente, bajo un modelo de «Confianza Cero», las defensas de la plataforma logran bloquear más del 99,9% del spam, phishing y malware, gracias a nuevos modelos de Inteligencia Artificial que detectan un 20% más de correo basura.

Noticias Argentinas.-

