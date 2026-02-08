Impensado efecto de la reforma laboral: un artículo encarecerá los préstamos personales

Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Advertencia de la banca: si los depósitos salen del sistema bancario, “el crédito, por lógica, se encarece, sobre todo para familias y pymes”.

En el debate por la modernización de las relaciones laborales que se discute en el Congreso de la Nación, una arista del artículo 35, que habilita el pago de haberes en billeteras virtuales, pasó desapercibida: ¿Qué impacto tendrá esto en el crédito?

Para las cámaras bancarias, la implementación del artículo en cuestión corre el eje de un mecanismo que hoy funciona como “materia prima” para prestar dinero a pequeñas y medianas empresas: el flujo estable de salarios acreditados en cuentas bancarias tradicionales, de acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas

Según esgrimen los bancos, ese fondeo estable es el que permite ofrecer crédito con plazos y tasas compatibles con la actividad productiva.

Si los salarios se desvían masivamente a billeteras, el dinero cambiaría de naturaleza económica.

“Cuando los fondos son canalizados a través de los PSP, son gestionados principalmente mediante la colocación en Fondos Comunes de Inversión (FCI)”, establece el comunicado emitido por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA).

Aproximadamente el 40% de los depósitos del sistema financiero ya está colocado indirectamente en fondos de money market.

La aprobación del artículo 35 profundizaría esta dinámica, ampliando el volumen de fondos inestables y reduciendo aún más la base prestable.

Aunque esos recursos retornen luego a los bancos, lo harían como fondos institucionales, concentrados y volátiles, que exigen mayores colchones de liquidez y no pueden utilizarse para financiar pymes

El motivo se justifica porque las normas de liquidez del BCRA (Liquidity Coverage RatioLCR) exigen a las entidades bancarias mantener un coeficiente de liquidez del 100% sobre los depósitos provenientes de los PSP vía FCI, debido a su clasificación como inestables”, esgrimen las entidades bancarias.

Claudio Cesario, presidente de ABA, enfatizó que “para poder prestar se necesita ‘materia prima’: los depósitos”.

Y sintetizó la advertencia que inquieta a la banca: si los depósitos salen del sistema bancario, “el crédito, por lógica, se encarece, sobre todo para familias y pymes”.

En su visión, la cuenta sueldo es “la espina dorsal del sistema”.

El dirigente sumó un elemento de confianza: los depósitos bancarios cuentan con una garantía de hasta $25 millones y, como argumento de robustez operativa, invitó a revisar si en las últimas dos décadas hubo asalariados o jubilados que no cobraron por fallas bancarias.

Disparidades

Un informe de ABAPPRA a partir de los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra una disparidad fuerte entre quién concentra el volumen de capital prestado y quién llega a más empresas.

Por montos totales, Banco Nación lidera con el 24,0% del capital total destinado a PyMEs.

Detrás aparecen Banco Galicia con 14,4%, Banco Santander con 8,9% y Banco Macro con 8,6%. Es decir: el grueso del financiamiento productivo está concentrado en bancos de gran escala (públicos y privados).

Pero si se mira la cantidad de empresas atendidas, el liderazgo cambia y se vuelve más repartido: Galicia encabeza con 12,7%, Santander con 10,1% y BBVA con 9,0%.

Y aparece un dato que agrega complejidad al debate: en esa métrica —cantidad de clientes PyME— irrumpen plataformas y tarjetas con gran capilaridad, como Mercado Libre (8,9% de las firmas) y Tarjeta Naranja (6,3%).

El contrapunto lo marca la Cámara Argentina de Fintech.

Su mensaje se apoya en dos pilares: que la economía ya funciona con pagos digitales y que la libertad real es elegir dónde cobrar.

Según su comunicado, hoy se realizan 28 pagos electrónicos por adulto al mes, una relación de casi 15 a 1 frente a las extracciones de efectivo, atribuida a la adopción de cuentas digitales.

En esa lógica, permitir que los haberes se cobren en billeteras sería un paso natural: “Donde les rinda más, donde les resulte más fácil, donde se sientan mejor tratados”.

Para el sector, restringir esa elección preserva un privilegio histórico, pero no protege a los usuarios.

Cuenta en banco y billetera a la vez

Un informe de COELSA indica que el 72% de los usuarios financieros —27 millones de personas— tiene cuenta en un banco y en una billetera a la vez.

Hay 8 millones con sólo cuenta bancaria (CBU) y 2 millones con sólo cuenta virtual (CVU).

Además, cada argentino tiene en promedio 8 cuentas abiertas; cuatro de cada tipo. Es decir: el sistema ya es híbrido y la disputa se juega por el flujo más valioso: el salario.

Esa idea también aparece en un trabajo de la consultora D’Alessio IROL sobre preferencias de cobro.

El 37% sigue eligiendo la cuenta bancaria tradicional como “espacio de resguardo del ingreso”; el 26% acepta cobrar indistintamente en banco o billetera; y un 15% lo haría bajo ciertas condiciones, como transferencias simples o beneficios concretos.

La consultora aporta, además, segmentación: mayor apertura entre menores de 34 años; más cautela entre mayores de 55 años.

Y una clave social: en los niveles socioeconómicos más bajos, el freno no es tecnológico, sino el riesgo percibido de “perder el ingreso” ante fallas o la falta de soporte.

