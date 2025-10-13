Antes del estreno de MasterChef Celebrity, Wanda Nara sorprendió

Lejos del ritmo agitado de Buenos Aires, Wanda optó por un destino natural y majestuoso: Misiones. Allí viajó en avión privado acompañada por sus pequeñas, con el objetivo de disfrutar de unos días en familia y desconectarse del trabajo antes de su regreso a la televisión. Su primera parada fue nada menos que en las imponentes Cataratas del Iguazú, un lugar que siempre soñó conocer junto a sus hijas.

Desde su llegada a las cataratas, Wanda compartió en redes algunos momentos del viaje: el abordaje al jet privado, los desayunos en el lujoso hotel de selva y las caminatas entre senderos rodeados de vegetación tropical.

“Un lugar mágico”, escribió en una de sus historias de Instagram, mostrando a sus hijas con los impermeables puestos y sonrisas enormes frente al salto de agua más famoso. Según se pudo ver, Wanda aprovechó cada momento para reconectarse con ellas, lejos de los flashes, las cámaras y los compromisos mediáticos.