Alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento: Zona DC 3

Para hoy sábado, se prevé una jornada inestable producto del pasaje de un sistema de baja presión sobre la PBA, ingresando desde el oeste.

Se esperan lluvias y tormentas a partir del mediodía y en las primeras horas de la tarde, empezando por el sector oeste y sudoeste. Las mismas se extenderán al resto del territorio durante el transcurso del día, manteniéndose hasta la medianoche, con distintas intensidades. Aún con cierta incertidumbre en los períodos de máxima intensidad, pero por el momento se prevé que hacia el final de la tarde y durante la noche se puedan dar chaparrones fuertes con acumulados de lluvia elevados en poco tiempo y ráfagas de viento intensas del sur, especialmente sobre la zona sudoeste de la provincia.

Alerta Amarillo por viento:

Desde la mañana del domingo, los municipios bajo alerta amarilla se verán afectados por vientos del sector sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Durante la mañana, las condiciones más intensas afectarán principalmente al sudoeste de la región, con una mejora temporaria hacia el mediodía. Sin embargo, hacia la tarde y noche, los vientos se desplazarán afectando progresivamente la franja este de la PBA.-

Defensa Civil Roque Pérez

