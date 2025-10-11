El megaproyecto que tiene OpenAI para desarrollar en la Patagonia

La facilitación de la iniciativa de la multinacional norteamericana fue celebrada por el Presidente, quien recibió en Casa Rosada a representantes de la compañía que lanzó el ChatGPT y de Sur Energy. Entre ellos firmaron una carta de intención para construir un data center (centro de datos) de inteligencia artificial que, según se informó, “supondrá una inversión de 25 mil millones de dólares”.

El proyecto se llamará “Stargate Argentina”, pretende “albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW”. Y según un comunicado, “situará a la Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial”.

La inversión fue posible por la aplicación del RIGI -votado por el Congreso- y el vínculo con OpenAI fue trazado por Demian Reidel, el economista y banquero que había dicho que “el único problema de la Argentina son los argentinos” y que está a cargo de la principal nucleoeléctica nacional, que el Gobierno privatizará.

