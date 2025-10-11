La Policía de la Ciudad allanó una casa que funcionaba como depósito de celulares robados

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Policía de la Ciudad allanó una casa en el barrio porteño de Balvanera que funcionaba como depósito de celulares robados y encontró 52 teléfonos de alta gama dentro de un horno.

En este domicilio ubicado en la calle Bartolomé Mitre al 2000, los efectivos policiales encontraron 52 teléfonos de los cuales 46 eran de la marca iPhone, que habían sido denunciados por robo por sus propietarios.

Los operativos fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Especiales en, además del departamento, un local de la Avenida Corrientes al 2100. La causa se inició tras el robo de un celular de alta gama, el cual permitió identificar los lugares donde se reducían los aparatos sustraídos.

Los investigadores allanaron el domicilio de Bartolomé Mitre que no era una casa habitada sino que funcionaba como “cueva” donde se guardaban los celulares robados hasta su venta.

En esa vivienda, los policías hallaron los aparatos escondidos en distintos sectores. En el horno de la cocina, se encontró una bolsa donde había 46 iPhones, con denuncias de robo en su totalidad.

El punto de venta de los aparatos robados era el local de la Avenida Corrientes donde los policías secuestrados 14 chips de distintas marcas, seis tarjetas SIM sin habilitar, junto con documentación y un posnet. En la causa intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo del Dr. Federico Tropea.

Noticias Argentinas.-

