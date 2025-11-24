Alarmante: fuerte caída de la vacunación infantil en Argentina desde 2019

El descenso marcado en las tasas de vacunación infantil y adolescente en Argentina genera preocupación en profesionales y entidades médicas. Datos oficiales muestran que dosis esenciales contra poliomielitis, sarampión o difteria registraron coberturas inferiores al 50%, cuando hasta hace pocos años superaban ampliamente el 90%. “Las bajas coberturas de vacunas esenciales ponen en riesgo la protección comunitaria y favorecen la reemergencia de enfermedades eliminadas”, señaló la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). El Ministerio de Salud todavía no ofreció comentarios sobre la caída general, aunque destacó “mejoras significativas en las dosis críticas del primer año de vida”.

Estimados padres, les dejo acá un calendario de vacunación para que controle si su hijo tiene las vacunas.

Vacunas clave con fuertes descensos

Registros actualizados hasta 2024 indican que la triple viral, dirigida al sarampión, la rubéola y las paperas, llegó durante 2009-2019 a un promedio del 90% en niños de cinco años, mientras que el año pasado alcanzó solo el 46,7%. Para la misma edad, la cobertura contra poliomielitis bajó del 90% al 47,6%. La inmunización para difteria, tétanos y tos ferina pasó del 93% al 46,4%. La SAP observa que la tendencia también impactó en adolescentes: “La cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en adolescentes, clave para prevenir cánceres genitales, cayó al 55% en mujeres y al 51% en varones”. En zonas del norte donde se aplica la vacuna contra fiebre amarilla, las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y áreas de Salta, Jujuy y Chaco registraron una cobertura del 30,3% el año pasado, frente al 60,3% de 2022.

Enfermedades que vuelven a circular

Las vacunas aplicadas al nacer y durante el primer año mantienen porcentajes superiores al 80% para hepatitis B, tuberculosis, rotavirus y otras infecciones. Aun así, los riesgos asociados al descenso general comenzaron a evidenciarse. Durante este año se confirmó un brote de sarampión con 35 casos. Actualmente existe un brote de coqueluche con 516 casos y 5 niños fallecidos en Buenos Aires. La tuberculosis muestra un aumento sostenido y en Argentina se incrementó un 65% en el último lustro, con 13.794 casos registrados este año. Diversos especialistas vinculan la baja en inmunización con la aparición de discursos contrarios a las vacunas durante la etapa pospandemia, principalmente proferidos desde el gobierno de Javier Milei, declarados ampliamente antivacunas y con políticas de rechazo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Debate legislativo y respuesta científica

La próxima semana llegará al Congreso un encuentro titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas covid-19?”, organizado por la legisladora María Inés Marilú Quiroz, integrante del PRO. Quiroz expresó estar “en contra de la vacunación obligatoria y compulsiva” y afirmó: “Yo tengo que ser libre de hacer lo que sienta que tenga que hacer”.

Siete organizaciones científicas difundieron su rechazo al evento. En una carta señalaron que “La realización de eventos como el mencionado en ámbitos del Estado solo induce al negacionismo científico, lo cual va en desmedro de la confianza en las vacunas”. El texto advierte que despertar dudas sobre el valor de las vacunas “resulta de enorme peligro” en un contexto de “tasas de vacunación alarmantemente bajas, tanto para covid como para otras enfermedades que habiendo estado absolutamente controladas luego de la introducción de las vacunas, re-emergen como problemas sanitarios de peso”.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...