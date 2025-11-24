La Fragata Libertad culminó su 53° travesía y generó gran emoción en Buenos Aires

Entre los tripulantes, una marinera expresó su felicidad: «Muy contenta de reencontrarme con la familia… fueron seis meses muy largos», mientras que otro comentó: «De aprendizaje, de experiencia». Por su parte, Mateo González resumió la travesía como «una experiencia de vida increíble».

El reencuentro también fue emotivo para Santiago y su familia, quienes viajaron desde Punta Alta para recibirlo. Su mamá declaró entre lágrimas: «Se hizo larga la espera, pero ya está, lo tengo acá conmigo».

Finalmente, la Fragata ARA Libertad, reconocida internacionalmente por su elegancia y como embajadora itinerante de la Argentina, concluyó este nuevo viaje de instrucción. La nave permanecerá en el puerto para actividades y mantenimiento, y tiene previsto su próximo viaje para 2026.