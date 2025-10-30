Afirman que un usuario de TikTok es parecido al presidente Milei

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Un usuario de TikTok subió un video donde se puede ver a un joven con similares características físicas que el presidente de la Nación, Javier Milei y, los comentarios fueron diversos. Muchos a favor, otros en contra. Según algunas personas que se expresaron, el parecido es tal que podría ser el “doble” de Javier Milei”.

El fenómeno comenzó cuando el usuario @mariobarreto0 publicó un clip en el que aparece un hombre de apariencia común cocinando y tomando mates. En la descripción del posteo, el creador mencionó a @mileiii.gualeyo040, protagonista del video y responsable de generar el furor en la red social.

En pocas horas, el contenido superó miles de reproducciones y comentarios por la increíble similitud física y gestual con Javier Milei que fueron desde el humor hasta la sorpresa.

¿Qué dijeron los usuarios de TikTok sobre el parecido del joven con el presidente Milei?

Entre las respuestas más populares se destacan mensajes como:

“Es el doble de riesgo”.

“Que pida un ADN urgente”.

“Milei de Temu”.

“Es re igual”.

“El Javi paisano no existe. El Javi paisano”.

Otros usuarios se concentraron en los gestos y expresiones del protagonista, escribiendo frases como “Se ríe igual que Milei” y hasta el peinado es igual.

El video no solo muestra al joven cocinando, sino también una serie de imágenes donde se lo ve tomando mate en una camioneta y posando con una bebida en la mano, lo que refuerza su perfil cotidiano y espontáneo.

Sin embargo, no todos coincidieron con el parecido. Algunos comentarios señalaron: “No se parece tanto” o “Es solo el mismo corte de pelo”, mientras otros ironizaron con frases como “Tráiganme una urna que lo voto también”.

Lo cierto es que el clip se convirtió en uno de los más comentados de la semana en TikTok Argentina, confirmando cómo el humor político sigue encontrando terreno fértil en las redes. En tiempos donde cada detalle se vuelve meme, este “doble de Milei” logró lo impensado: “quitarle” protagonismo, aunque sea por unos segundos, al mismísimo presidente.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...