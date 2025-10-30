30 de octubre de 2025

Más trabajos en zonas rurales de Roque Pérez

Redacción 2 horas atrás

 

Luego de gestiones realizadas por el intendente Maximiliano Sciaini junto a la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, comenzaron los trabajos en la zona rural con una retroexcavadora perteneciente a dicha dirección.

Las tareas se desarrollan desde la bajada de El Descanso hasta la desembocadura del canal Las Mellizas, abarcando una extensión total de 5 kilómetros de limpieza de canales.

Estas acciones representan un alivio significativo para los vecinos y vecinas de la zona, mejorando el drenaje, previniendo anegamientos y favoreciendo el mantenimiento de los caminos rurales.-

 

