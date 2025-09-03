Ya se producen motores a gas natural en el país

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

FPT Industrial anunció el lanzamiento de los primeros motores a gas natural producidos en su planta industrial de la pronvincia de Córdoba. Los modelos NEF 60 NG, NEF 67 NG y CURSOR 13 NG son los primeros en ser fabricados bajo esta tecnología en la Argentina.

Estos productos están destinados a aplicaciones que abarcan maquinaria agrícola, transporte urbano y vehículos comerciales, cubriendo los segmentos On-Road, Off-Road y de generación de energía. Este lanzamiento se enmarca en el camino hacia una transición energética y refuerza la estrategia multienergética de la marca.

El gas natural es una de las múltiples tecnologías de propulsión alternativas disponibles en el portfolio global de FPT Industrial. Este combustible más limpio reduce significativamente las emisiones contaminantes, mejora la calidad del aire y contribuye a mitigar el cambio climático mediante la disminución de CO₂.

Además de los beneficios medioambientales, la tecnología de combustión estequiométrica con catalizador de tres vías, patentada por FPT Industrial, garantiza –según la compañía- un menor consumo de combustible y motores más silenciosos, sin necesidad de repostar Arla. Como complemento a estas ventajas, el concepto «Diesel Like» de la marca ofrece unas prestaciones equivalentes en términos de potencia y par a las de los motores diésel.

“Estamos convencidos de que el gas natural es una pieza clave en el desarrollo de una industria más sustentable y responsable. Esta innovación tiene el potencial de transformar el panorama energético de la región y la forma en que nos movemos”, dijo Carlos Tavares, presidente de FPT Industrial para América Latina Tavares.

Perfil exportador

La planta de Córdoba de la marca produce los modelos NEF 60 NG, NEF 67 NG y CURSOR 13 NG, que complementan las versiones diésel ya existentes en el portafolio de FPT Industrial. Los nuevos modelos no son adaptaciones, sino que son motores Ciclo Otto específicamente desarrollados para funcionamiento a Gas Natural.

Estarán disponibles para su comercialización a partir de septiembre de 2025 a través de la red de distribuidores oficiales. Tendrán como destino tanto al mercado interno como al externo -principalmente la región latinoamericana-, reforzando el perfil exportador de la marca. Así, FPT Industrial se posiciona como la única productora y exportadora de motores pesados en Argentina.

Una característica a destacar es que los motores cumplen con la norma Euro VI, aún no obligatoria en el país, anticipándose a los estándares internacionales de sustentabilidad y apuntando a un futuro con menor impacto ambiental.

FPT Industrial ofrece la gama más amplia de motores a gas natural del mercado, con opciones que van desde 136 a 520 CV para vehículos ligeros, medianos y pesados On-Road, y de 100 a 266 CV para maquinaria Off-Road.

Gentileza de Prensa Expotrade. Info TyL.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...