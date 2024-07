¡Ya llega la Feria del Libro Infantil y Juvenil!, será desde el lunes 8 hasta el domingo 28 de julio

El evento más esperado de las vacaciones de invierno

● Con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo del lunes 8 al domingo 28 de julio

Sarmiento 151 (ex Correo Central), de la Ciudad de Buenos Aires.

● El discurso inaugural estará a cargo del ilustrador y escritor Pablo Bernasconi.

● Contará con más de 70 expositores y una nutrida programación que se

desarrollará en varios espacios del predio.

Buenos Aires, 25 de junio de 2024: La Feria del Libro Infantil y Juvenil es organizada por

la Fundación El Libro como un aporte para la formación cultural y educativa de niños y

jóvenes, incentivando su relación temprana con los libros en un ambiente de alegría y

entretenimiento. Este año, gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura dependiente del

Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, se realizará en el

Centro Cultural ubicado en Sarmiento 151 (ex Correo Central).

Fecha y horarios

Será del 8 al 28 de julio en los siguientes horarios:

– Lunes 8 de julio de 9 a 18h.

– Martes 9 de julio de 14 a 20h

– Del miércoles 10 al viernes 12 julio de 9 a 20h

– Del sábado 13 al domingo 28 de julio de 14 a 20h.

Lugar

Se llevará a cabo en el edificio del ex Correo Central, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos
Aires. La entrada es libre y gratuita.

Aires. La entrada es libre y gratuita.

Inauguración oficial

Se realizará el día viernes 12 de julio a las 15h. Contará con la participación de

autoridades nacionales y de la Fundación El Libro. El discurso inaugural estará a cargo

de Pablo Bernasconi.

Pablo Bernasconi (1973).

Diseñador gráfico egresado de la UBA, donde además fue docente de Diseño durante 7

años. Ilustrador, autor integral y creador de mágicas metáforas visuales, Pablo

Bernasconi es un artista inclasificable capaz de lograr creaciones muy originales, siempre

sorprendentes y llenas de humor y profundidad. Tiene publicados más de 45 libros, como

autor integral. Ha hecho exhibiciones individuales y grupales de su obra en muchos

países. Fue el responsable de las ilustraciones críticas en la página 2 de la edición

dominical de La Nación por más de 10 años. Muchas de sus metáforas ilustradas han

aparecido en revistas y periódicos en todo el mundo como The New York Times, The Wall

Street Journal, The Saturday Evening Post, Telegraph, Rolling Stone y el The Times of

England.

Entre sus últimos libros publicados se destacan Retratos, la colección de Burundi,

Miedoso, Mentiras y Moretones, Los súper premios y La verdadera explicación.

Recibió importantes premios: Los Destacados de ALIJA en varias ocasiones, la medalla

de oro en la SND, fue finalista en el Premio Hans Christian Andersen (IBBY) en 2018, el

candidato al ALMA (Astrid Lindgren Award) en 2021 y 2022, y el premio Konex en

literatura infantil, entre otros.

Su muestra Finales, exhibida en los principales museos de la Argentina, fue vista por

150.000 personas. Actualmente exhibe la muestra itinerante «El infinito», cruzando arte y

ciencia, que ya fue vista por más de 200.000 personas.

Su obra —con más de cuarenta libros publicados— ha sido traducida a quince idiomas.

Expositores

Más de 70 editoriales, librerías, empresas e instituciones formarán parte de esta edición:

Asunto Impreso, AZ Editora, C.B.A. – Centro Editor, Calambur Distribuidora,

Calibroscopio, Cámara Argentina del Libro, Catapulta Editores, Celulosa Argentina S.A.,

Colihue, Comiquería Crumb, Cúspide Libros, Del Naranjo, Dragonetti – Cine de papel,

Dunken SRL, Edhasa, Ediciones De La Flor, Ediciones Granica, Ediciones Lea, Editorial

Albatros, Editorial Bonsai, Editorial Chirimbote, Editorial Guadal / El Gato de Hojalata,

Editorial Mariscal, Editorial Océano, Editorial Olivia, El Aleph, El Emporio Libros, El Túnel

Libros, Elektra Comics, Fondo de Cultura Económica, Gárgola Ediciones, Gerbera

Ediciones, Gradifco Grupo Editorial, Grupo Editorial Planeta, HibrSria, Hola Chicos,

HomoSapiens, Iamiqué, Imaginador, Karlovich Libros, La Botica, La Brujita de Papel, La

Crujía, La Editorial Común – Lecturita, Latinbooks, Librería de las Luces, Librofutbol.com

– IDL, Libros para el mundo, Luminias, Mil Mundos, Multilibros, Nazhira,

Neuroaprendizaje Infantil, Niño Editor, Novedades Educativas, NyA Ediciones / Librería

Homero Manzi, Ovni Press, Penguin Libros, Quiosquito de Libros, Quipu, Riderchail,

Roemmers, SADE, SB Editorial, Siglo XXI Editores Argentina, Sigmar, Sudestada, Una

Luna / Tobogán, V&R Editoras, Yaestiempo Ediciones y Yo Leo libros / Plow.

Programación

La Feria brindará un diverso y nutrido programa para que los chicos y adolescentes se

conecten con el increíble mundo de la literatura. Dentro de las propuestas se destacan

las narraciones, el firmódromo, talleres de arte, las charlas de la Movida Juvenil y el taller

de Ciencia de Melquíades. Habrá más de 300 actividades para disfrutar en familia.

Además, el viernes 26 de julio a las 18h se entregarán los Premios Pregonero, el

reconocimiento más importante a los difusores de la literatura infantil y juvenil. Aún está

abierta la postulación de propuestas que se pueden presentar AQUÍ.

Visitas escolares

Del 8 al 12 de julio, en los días previos a las vacaciones de invierno, la Feria recibirá al

público general y especialmente a alumnos y docentes. La reserva de la visita se puede

realizar AQUÍ.

Jornadas de capacitación para públicos específicos

El miércoles 17 de julio se llevarán a cabo las Jornadas de Capacitación para los

profesionales de la industria. La participación es gratuita y con inscripción previa. El

programa y la inscripción se pueden consultar AQUÍ.

Los días jueves 18 y viernes 19 de julio se desarrollarán las Jornadas dedicadas a

Mediadores de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. La inauguración estará a cargo de

Margarita Mainé. La inscripción es arancelada y se encuentra abierta

Más información sobre la Feria en www.el-libro.org.ar

Gentileza: Prensa Feria del Libro Infantil y Juvenil.-