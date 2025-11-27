Whirlpool anunció el cierre de su planta en Pilar y despidió a más de 200 trabajadores

La medida implica la desvinculación de 220 empleados -incluidos equipos de gestión y cadena de suministro- y representa un cambio estructural para la filial. A partir de ahora, concentrará su operación en ventas y servicio, “garantizando el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el territorio de Argentina”. Es decir, pasará a importar todos los productos.

Whirlpool mantendrá su oficina comercial y de distribución en la Argentina, como hace 35 años, en la que seguirán trabajando entre 100 y 120 personas, dijeron las fuentes. Según explicaron, la decisión se tomó porque “se trataba de un modelo de negocio operativo y competitivo para hacerlo mucho más ágil y eficiente, lo que no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”. “La idea es empezar el camino de la transición y organizarnos hacia una operación más comercial que de fabricación”, explicaron las fuentes.

La firma todavía no definió qué hará con la planta inaugurada en octubre de 2022 tras una inversión de US$ 52 millones, pensada para producir 300.000 unidades anuales y exportar el 70%, objetivo que no llegó a cumplirse.

Fuentes de la empresa sostuvieron que seguirán vendiendo los lavarropas, pero en lo que ya es un signo de lo que viene sucediendo, los traerán desde Brasil o China.