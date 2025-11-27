Más gestiones para más salud en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El intendente municipal Maximiliano Sciaini mantuvo ayer, miércoles 26, una importante reunión de trabajo con el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, con el objetivo de seguir avanzando en proyectos clave para Roque Pérez.

Durante el encuentro, se dialogó sobre el centro de rehabilitación y la necesidad de contar con un SAMO que permita adquirir la aparatología necesaria para ponerlo en funcionamiento. También se abordó la problemática derivada de los recortes nacionales en el programa Remediar y su impacto en la provisión de insumos para el sistema de salud local.

Asimismo, se conversó sobre el proyecto de salud mental, con la intención de integrarlo al espacio destinado al centro de rehabilitación, y sobre la ampliación del CIC, para que el futuro centro cuente con comedor y mejores condiciones de atención.

Otro punto central de la reunión fue la planificación de la próxima Unidad Municipal Industrial (UMI). En este marco, se evaluó la posibilidad de instalar allí una empresa de prótesis bajo la modalidad SAPEM, lo que permitirá que la Provincia realice compras directas al Municipio, generando empleo local y fortaleciendo el desarrollo productivo.

El intendente Maximiliano Sciaini expresó: “Seguimos gestionando y articulando con la Provincia para mejorar la infraestructura y la capacidad operativa del sistema de salud de Roque Pérez, siempre con una mirada puesta en ampliar derechos y brindar más oportunidades a nuestra comunidad”.-

