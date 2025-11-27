Salario Mínimo Vital y Móvil: lo definirá el gobierno por decreto

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La CTA y la CGT piden $553.000, a partir de abril, mientras que la CTA Autónoma apunta a $736.000, “por encima de la línea de indigencia”.

El Gobierno nacional anunció, en el Consejo de Salario, que definirá el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por decreto, ante la falta de acuerdo entre las partes presentes.

Las dos CTA mostraron diferencias al solicitar un aumento: según la agencia Noticias Argentinas, la Central de Trabajadores, al igual que la CGT, solicitó $553.000, a partir de abril de 2026, y la CTA – Autónoma $736.000 pesos, “por encima de la línea de indigencia”.

Por su parte, los empresarios proponen $326.000 ahora y 349.000 en abril del próximo año.

“Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial.”, informaron desde CTA – A.

Por su parte, el secretario general, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, sostuvo que la gestión de Milei, en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real» y habilitó que el Ejecutivo «decida por decreto” con el «despotismo» que maneja desde el comienzo de su mandato.

«Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, afirmó el gremialista.

Paralelamente, mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, comandada por Julio Cordero, “para exigir que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total”, además de sumar un bono de fin de año, actualizar los programas sociales y reconocer del trabajo socio-comunitario, entre otros reclamos.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...