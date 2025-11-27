Cronograma de recolección de residuos en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez recuerda a la comunidad el cronograma vigente de recolección de residuos, el cual se realiza a partir de las 22:00 horas y está organizado para optimizar el servicio y promover una correcta separación domiciliaria.

Lunes y miércoles – Residuos reciclables

Se recolectan materiales reciclables, que deben colocarse en ecocestos o bolsas transparentes:

• Metales

• Plásticos

• Vidrios

• Cartones

• Papeles secos

Domingo, martes, jueves y viernes – Residuos orgánicos y patológicos

En estas jornadas se recolectan:

Orgánicos

Restos de comida, yerba, café, té, cáscaras de frutas y verduras, así como papeles mojados o sucios. Estos residuos deben disponerse en bolsa negra.

Patológicos

Residuos del baño y elementos contaminados con sangre o fluidos corporales. Estos deben colocarse exclusivamente en bolsa roja, garantizando una manipulación segura.

El Municipio solicita a las vecinas y los vecinos respetar días, horarios para mejorar la eficiencia del servicio, proteger la salud del personal de recolección y mantener una ciudad más limpia y ordenada.-