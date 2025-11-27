Cronograma de recolección de residuos en Roque Pérez

Lunes y miércoles – Residuos reciclables
Se recolectan materiales reciclables, que deben colocarse en ecocestos o bolsas transparentes:
• Metales
• Plásticos
• Vidrios
• Cartones
• Papeles secos
Domingo, martes, jueves y viernes – Residuos orgánicos y patológicos
En estas jornadas se recolectan:
Orgánicos
Restos de comida, yerba, café, té, cáscaras de frutas y verduras, así como papeles mojados o sucios. Estos residuos deben disponerse en bolsa negra.
Patológicos
Residuos del baño y elementos contaminados con sangre o fluidos corporales. Estos deben colocarse exclusivamente en bolsa roja, garantizando una manipulación segura.
El Municipio solicita a las vecinas y los vecinos respetar días, horarios para mejorar la eficiencia del servicio, proteger la salud del personal de recolección y mantener una ciudad más limpia y ordenada.-
Más historias
Salario Mínimo Vital y Móvil: lo definirá el gobierno por decreto
Whirlpool anunció el cierre de su planta en Pilar y despidió a más de 200 trabajadores
Más gestiones para más salud en Roque Pérez